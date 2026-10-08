揚秦營收／第3季3.04億元登單季歷史新高 麥味登新品搶攻健康商機

揚秦國際企業（2755）於8日公布9月及第3季自結營收，9月營收3.04億元，年增17.26%，較上月略減1.73%，但仍創同期新高、單月歷史第三高紀錄。

今年第3季營收9.26億元，較去年同期成長17.54%，較第2季成長5.12%，揚秦表示，第3季受惠於營運規模擴大及餐飲暑期旺季，再度締造單季歷史新高紀錄。

累計今年前三季營收26.33億元，較去年同期成長18.53%，同創歷史新高。

揚秦總經理林麗玲表示，9月適逢開學季，家庭相關開支增加，使得整體消費力道較暑假略為放緩。然而，旗下品牌「麥味登」與「炸雞大獅」透過開學行銷套餐成功帶動門市人流與買氣；火鍋品牌「涮金鍋」亦受惠於節慶及連假聚餐效應，帶動門市營收表現亮眼。在多品牌策略下，揚秦9月營收仍刷新同期紀錄，創下單月歷史第三高佳績。

展望後市，林麗玲表示，繼先前掀起市場話題的「蛋白堡」後，麥味登本次以「植物性蛋白質」為研發核心，再次打造高蛋白系列新品。直營門市已率先推出「蛋白新食感」系列，包含每100公克含6公克蛋白質的「無糖濃豆漿」，以及嚴選小麥、大豆與米蛋白製成的「蛋白麵」；其中重點主打「川味腐皮豆漿蛋白麵」，單份蛋白質含量即高達50.6公克。

麥味登持續搶攻健康商機，「蛋白新食感」系列全品項皆經由專業營養師精算成分，專為注重健康與飲食控制的族群打造。主打Q彈口感的蛋白麵系列，更可自由加購「黑胡椒豬里肌」，讓消費者輕鬆兼顧動物性與植物性蛋白質的均衡攝取。全台麥味登門市預計於15日同步開賣，提供更便利、無負擔的每日營養選擇。

林麗玲指出，以直營為主的「涮金鍋」為迎接秋冬火鍋旺季，9月分別在桃園市八德區、蘆竹區與新北市新莊區開出三家門市，預期將為第4季營收帶來強勁動能。而隨著「2026台灣世界連鎖加盟大展」剛落幕，揚秦旗下主力加盟品牌「麥味登」及「炸雞大獅」詢問熱度不減，欲創業者對於深耕市場、穩定經營的品牌更具信心。兩大加盟品牌第4季也將加快展店腳步，持續擴大市占率。

截至目前，「麥味登」總店數1,053家，「炸雞大獅」海內外店數115家，「REAL 真‧Cafe‧Bread」店數8，「涮金鍋」店數11家。