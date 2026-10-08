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友達營收／9月234億元 月增1.3%、年減4.3%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
友達光電。記者李珣瑛／攝影
友達光電。記者李珣瑛／攝影

友達（2409）8日公告今年9月合併營收為234.04億元，較上月增加1.3%，與去年同期相比減少4.3%。累計2026年第3季合併營業額為668.75億元，較上季減少5.6%，與去年同期減少4.3%。

友達累計今年前九個月合併營收2,067.98億元，年減2.1%。今天股價隨大盤走弱，下跌1.35元，成交量逾27.3萬張，居台股成交量排行榜亞軍，收36.6元。

今年適逢友達創立30周年，友達將於10月17日舉行「精彩三十，共創視界」30周年運動會，友達董事長暨執行長彭双浪、總經理張博儀將當天將接受媒體聯訪，分享對未來的展望。同時，友達已公告將於10月29日召開2026年第3季線上法人說明會，揭露第3季營運成果、並展望第4季景氣走勢。

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