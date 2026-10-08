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臻鼎營收／9月263.5億元創高 參加電路板展會秀技術
全球 PCB 龍頭大廠臻鼎（4958）於8日公布2026年9月合併營收為新台幣263.57億元，年增36.13%，月增加27.54%，創下單月營收新高。第3季營收達新台幣646.24億元，年增 36.43%；累計前三季營收達新台幣1,537.83 億元，年增22.39%，亦雙雙刷新歷年同期紀錄。
臻鼎表示，9月營收突破新台幣260 億元，改寫歷年單月新高，營運規模再創新里程碑。其中行動通訊產品受惠客戶新品進入出貨旺季，營收呈現雙位數年增及月增；同時，伺服器／光模組／IC 載板三大高階應用需求持續放大，合計營收較去年同期成長逾三倍，並再度刷新單月歷史新高，成為推升整體營運規模的重要引擎。
展望第4季，公司預期行動通訊產品旺季效應仍將持續，且高速光模塊、AI 伺服器等業務亦將維持強勁動能，可望帶動今年合併營收逐季走升，於第4季攀上全年高峰，整體表現符合過往季節性趨勢。隨既有消費性電子業務穩健發展、AI 相關產品加速放量，公司營收結構正逐步形成「消費性電子穩健成長、AI 高階應用高速成長」的雙軌格局。
此外，臻鼎將於 10 月 20 日至 22 日參加 TPCA Show 2026，全面展示 AI 世代高階PCB 產品與最新技術布局，持續深化在 AI 算力、高速傳輸等應用領域的技術實力，積極掌握 AI 基礎建設所帶動的新一輪高階 PCB 成長機會。
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