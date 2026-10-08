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智崴營收／9月2.93億元、年增124% 合併綜效顯現

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
智崴資訊董事長歐陽志宏表示，智崴9月營收2.93億元，年增125%，合併效應持續顯現。智崴資訊／提供
智崴資訊董事長歐陽志宏表示，智崴9月營收2.93億元，年增125%，合併效應持續顯現。智崴資訊／提供

沉浸設備大廠智崴（5263）公告今年9月營收2.93億元，年增124%，合併效應持續顯現。9月本業營收1.8億元，Flyover貢獻1.13億元，月減主要受到Flyover季節性影響。整體而言，合併綜效將逐步反映在財務與業務上顯現。

飛行劇院國際品牌Flyover，營運據點包含加拿大溫哥華、冰島雷克雅維克、美國拉斯維加斯及芝加哥，成立以來累計接待旅客超過900萬人次。智崴本季以24億元收購其100%股權，Flyover從8月開始合併報表，8月貢獻營收1.7億元，9月1.13億元。Flyover營運旺季為第2季，之後營收貢獻隨氣溫而趨緩，第3季正式合併後，對智崴財務業務將有正面助益。

智崴董事長歐陽志宏表示，收購Flyover將使得原本以飛行劇院設備銷售為主的模式，往內容開發、終端營運延伸，將提升品牌能見度與長期價值。

歐陽志宏指出，從產業角度分析，代表公司正在把沉浸式娛樂的價值鏈往前後兩端同時拉長，形成更完整的商業模式。此外，高雄橋科一期新廠產能將是目前的4倍左右，也象徵訂單的飽滿程度。

回顧智崴第3季，今年第3季合併營收達8.4億元，年增141%。累計前九月營收達17億元，年增85%，顯示公司體質已逐漸改變。

設備方面，既有體感娛樂設備專案持續推進。新接專案涵蓋美國、越南、巴西及中東等市場，產品包括大型體感遊樂設備、互動式劇場、沉浸式劇院以及多款飛行劇院系統，陸續進入執行，依進度認列營收。

智崴 營收 溫哥華

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