AI與伺服器市場需求強勁 群聯9月、Q3及前三季營收同創新高

NAND控制晶片暨AI應用儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子 (8299) 今公布2026年9月合併營收達306.39億元，月增8%，創單月新高，年增更達370%；第3季合併營收達860.77億元，季增27%、年增375%；累計2026年前三季合併營收達1949.32億元，年增290%，均創歷年同期新高。

群聯執行長潘健成表示，AI與伺服器市場需求依舊強勁，AI正在從大型資料中心持續向企業、工廠、醫療、教育及各種工作場域延伸，帶動儲存、運算、網路及AI基礎建設相關需求同步成長。

他進一步分析，群聯9月營收結構，AI Ecosystem modules，包括eSSD、aiDAPTIV solution、AI PC、AI Networking、AI Server及Boot Drive開機碟等AI相關應用，營收貢獻度已超過整體營收50%，這代表AI對群聯而言已經不只是單一產品的機會，而是涵蓋儲存、運算、網路及AI應用的完整生態系。未來隨著AI推論需求持續增加，企業對高效能儲存、AI運算與資料管理的需求也將同步提升，群聯將持續透過Phison 3.0策略，擴大轉型為邊緣AI基礎建設及AI應用的賦能者。

潘健成說，除了AI硬體需求持續成長外，公司的AI資料平台（ AI Data Platform）正在逐步驗證地端AI的實際應用價值。

他以醫療場域為例，由於病患資料具有高度敏感性，許多AI應用必須在地端環境執行，無法完全依賴雲端服務；同時，醫療機構也需要解決AI模型、GPU資源管理以及實際工作流程整合等問題。群聯透過完整的AI Data Platform架構，結合GPU資源管理及AI模型應用能力，協助醫療場域將AI真正導入日常工作流程。例如目前醫療相關AI應用已涵蓋醫師問診與病歷生成、住院病例、護理交班與護理紀錄，以及護理教育與學習等工作，透過Fine-tuned AI模型、RAG、及群聯的AI Data Platform整合技術，能協助醫護人員減少大量重複性文書工作。實際導入結果顯示，醫療AI整體使用滿意度達90%，部分工作流程的文件產製時間更可縮短約50%以上。