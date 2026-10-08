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緯創營收／9月3,808億元、年增87% 第4季將會是伺服器出貨高峰
ODM大廠緯創（3231）8日公告9月營收3,808.06億元，月減17.2%，年增87.2%，創歷史同期新高。今年前九月累計營收達2.89兆元，較去年同期大增97.2%，公司指出，目前單月營收波動相對大，以季對季的方式來觀察公司成長曲線會更為客觀。
緯創9月筆電出貨150萬台；桌機出貨50萬台；顯示器出貨95萬台；第3季筆電出貨450萬台；桌機出貨170萬台；顯示器出貨260萬台。管理層表示，第4季預計筆電將維持季減雙位數的趨勢，而桌機以及顯示器則預計較第3季持平。
伺服器業務方面，緯創表示，無論是AI server還是general server，以及新事業體networking，出貨量都將會在第4季達到全年高峰，成長趨勢明確。同時，新一代伺服器Vera Rubin已開始出貨，未來將逐漸放量。
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