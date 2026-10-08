旅天下營收／9月4.04億元、年增38% 前三季34.8億元

旅天下（6961）公告 9 月合併營收 4.04 億元，較去年同期的 2.92 億元成長 38.16%；累計前三季營收達 34.86 億元，年增 7.61%，創歷史同期新高。

旅天下董事長李嘉寅分析，9 月旅遊市場適逢中秋連假出團，單月營收優於去年同期水準。旅天下自今年 2 月起單月營收已連續八個月維持年增，公司表示，在今年 1 月掛牌上櫃後，整體營運動能維持穩健，全年成長軌道不變。

在熱門航線方面，持續扮演出團主力的日本線 9 月營收年增率超過 6 成。長程線部分，上半年受中東戰事、國際油價波動導致機票燃油附加費上漲影響，出團表現承壓，下半年起逐漸回穩，部分訂單已看到 2027 年春季。具體商品方面，看好日本線買氣延燒、長程線逐步回溫，旅天下端出多款主力行程搶市。產品配置上，旅天下依各線需求節奏分層布局：日本線以北海道賞雪、東北溫泉以及世界遺產等深度行程切入秋冬出遊需求，持續鞏固出團主力；長程線則瞄準冬季及農曆春節檔期，規劃南法、西澳以及美加等長天數行程，並搭配直飛或長程航班，為客群提供多元選擇；東南亞線以越南中越、芽莊等短天數、出發頻率高的產品，補足中短程市場需求。公司表示，透過多線產品與出發期間的銜接，可降低單一航線的波動影響，為第 4 季及 2027 年春節檔期的營運動能提供支撐。

根據觀光署統計，2026 年 1 至 8 月國人出境累計突破 1,450 萬人次，較去年同期增加 15%。展望第 4 季，旅天下對旅遊市場維持樂觀。雖然國際油價波動、航空公司調升燃油附加費，出國成本壓力短期內難以明顯回落，聯合國旅遊組織（UN Tourism）也下調今年全球國際旅客成長預測，但隨著下半年連續假期接續登場，以及 11 月「ITF 台灣國際旅展」等指標性展會登場，預期將帶動秋季賞楓、冬季戲雪與耶誕、跨年旅遊商品的預訂熱潮，加上 2027 年農曆春節（2 月 6 日為初一）出遊需求已開始浮現，成為第 4 季與明年第 1 季業績推升助力。

旅天下指出，公司今年持續強化台中、高雄等中南部地區出發機位資源、自由行產品線如客製化包團，以及加盟門市邁向百家通路布局等，並將持續深化區域通路整合與多元產品設計，同時依訂單狀況與燃油附加費變動，滾動調整產品與機位配置，兼顧營運規模擴張與服務品質提升，在穩健的營運基礎上推動整體業績持續成長。