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開展營收／大巨蛋 Garden City 新門店加持 9月創同期新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
開展預期，新門店的加入可望使集團營收表現在第4季餐飲消費旺季中再創高點。開展／提供
開展預期，新門店的加入可望使集團營收表現在第4季餐飲消費旺季中再創高點。開展／提供

開展（7789）8日公布9月合併營收2.17億元，年成長27.4%；累計前九月合併營收18.75億元，年增17.84%，集團單月營收及累計營收自今年2月以來已連續8個月創下同期歷史新高。

開展餐飲集團旗下位於台北遠東大巨蛋Garden City的Texas Roadhouse、SALT&STONE、韓國知名燒肉品牌「囕盈豚 NYD Taipei」，以及位於上海浦西iapm商場的Texas Roadhouse門店均已密集於8月及9月份成功開幕並挹注業績，新門店的加入可望使集團營收表現在第4季餐飲消費旺季中再創高點。

在集團持續擴大經濟規模的策略下，除了慎選商場所開設的新門店外，既有門店的持續成長亦十分重要。以9月中秋連假三天期間表現來看，開展餐飲集團旗下主要品牌來客表現明顯優於去年同期，SALT&STONE同店來客數成長25.4%，為集團旗下增幅最高的品牌、Texas Roadhouse同店來客數成長25.8%、TGI FRIDAYS同店來客數成長15.8%，顯示各品牌在節慶聚餐檔期均有大幅成長。

公司表示，該成長趨勢預期將延續至第4季，再配合陸續推出的超值商業午餐與主題行銷，新增的來客人數與會員消費將繼續推升平日營業額，使整體業績展現強勁上升趨勢，逐步提升獲利表現。

營收 大巨蛋 燒肉

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