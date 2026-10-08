威強電營收／9月8.88億元 月增11.1%、年增75.8%

工業電腦廠威強電（3022）公布2026年9月營收為8.88億元，月增11.13%、年增75.87%；累計2026年1至9月營收為67.7億元，較去年同期增加36.84%。威強電指出，本期營運能維持強勁成長動能，主要受惠於邊緣運算、網通及醫療客戶出貨順暢。

威強電今年前九月營收創佳績，累計今年前九月營收達67.7億元，且累計營收已超越去年全年，年增率高達36.84%。邊緣運算與網通產品效益持續發酵，醫療產品出貨順暢，營運規模大幅擴展。

回顧前九月營運，受惠產品線多元發展及市場需求回穩，網通產品線維持穩定出貨；視訊設備產品自今年起陸續導入市場，並開始貢獻營收；邊緣運算產品則因中國大陸市場營運逐步回溫，帶動出貨成長；醫療產品亦依既定規模穩定出貨，多重動能並進，推升公司整體營運規模邁向新高峰。

展望後市，隨著既有專案依序交付，搭配產品組合多元及優化，深化研發設計與製造端的資源協同，持續精進營運效率與交付品質。在網通領域穩定基底，擴大關鍵客戶滲透率，在邊緣運算持續布局新應用領域，提供中長期新動能，在醫療產品方面，結合專案量產，發揮高壁壘產品的成長拉力。預期三大業務將共同築新營運底座，為長期成長提供堅定支撐。