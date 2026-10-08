和碩營收／9月2,147億元、月增143%創單月新高 GB300伺服器出貨大增

和碩（4938）8日公布今年9月營收2,147.53億元，月增143.2%、年增86.9%，創下單月歷史新高紀錄，除了蘋果新機效應外，主要受惠AI伺服器出貨大增所致，和碩目前AI伺服器主要產品以輝達（NVIDIA）GB系列為主，主攻GB300伺服器。

和碩今年第3季營收3,890.73億元，季增41.8%、年增50.9%，為同期新高；累計前三季營收9,076.26億元，年增13.8%。

和碩分析，9月營收成長，三大產品線月對月皆有增長，其中又以AI伺服器成長較為明顯；其中，9月NB出貨46萬台，優於上個月的40-45萬台，第3季合計出貨約130萬台。

法人指出，和碩9月營收成長，除了AI伺服器大幅貢獻外，另一部分則是蘋果iPhone 18 Pro系列新機上市所致。以和碩9月營收增長幅度來看，目前伺服器業務業績已占和碩整體營收比重一成。

展望後市，法人表示，隨著iPhone 18 Pro系列於4季達到出貨高峰，加上和碩AI伺服器動能持續向上，預估和碩本季業績將為全年單季高峰。

和碩衝刺AI伺服器業務，共同執行長鄭光志日前指出，美系客戶新訂單已開始出貨，將反映在9月業績上，面對全球強勁需求，團隊將加速擴充，今年AI伺服器營收比重有機會挑戰一成。

市場傳出，和碩接獲美國電動車大廠的AI伺服器訂單，鄭光志回應，和碩今年AI伺服器進展不錯，美系客戶訂單已進入出貨階段，主要為整機櫃系統的L11規格。

鄭光志表示，輝達GB200伺服器與新一代GB300伺服器目前和碩都有出貨。不過GB200因初期設計複雜、組裝難度高，市場過渡期較短；相較之下，GB300成熟度更高，但因總體擁有成本考量，仍有部分客戶選擇性價比更高的GB200。