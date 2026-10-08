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長榮營收／9月497億元 月增1.48%、年增63.7%

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

長榮海運（2603）8日公布9月合併營收497.11億元，較上月增加7.26億元，月增1.48%；較去年同期增加193.53億元，年增63.75%。

累計今年前三季合併營收3,384.48億元，較去年同期增加450.73億元，年增15.36%。

長榮表示，9月受到中國大陸十一長假前出貨潮帶動，加上天候狀況較上月改善，整體貨載增加，運價也維持相對高檔，帶動單月營收較上月及去年同期成長。

法人分析，從運價走勢，上海出口集裝箱運價指數（SCFI）9月中旬連續八周上漲，18日來到3,687.83點，反映十一長假前集中出貨、北美航線需求及港口壅塞等因素，仍為市場運價提供支撐。惟9月24日指數回落至3,686.62點，9月30日進一步降至3,662.30點，顯示部分航線運價開始出現修正。

航線表現則呈現分歧。9月中旬遠東至美西航線每40呎櫃運價達7,560美元，遠東至美東達10,579美元，北美線相對強勢；歐洲及地中海航線則面臨運價下跌壓力，顯示全球不同區域的貨運需求仍有落差。

市場後續將關注十一長假結束後，亞洲出口貨量能否延續，以及北美、歐洲航線運價變化。若長假前集中出貨需求退潮，貨量與運價可能面臨調整；另一方面，港口壅塞、極端天候及航線調度等因素，仍可能影響有效運力與船期，成為支撐運價的重要變數。

整體而言，長榮9月營收年增逾六成，反映傳統旺季與十一長假前出貨需求對營運的挹注；長榮海運8日法說會對於市場的展望成為第4季最重要指標。

營收 長榮 長榮海運

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