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群聯營收／9月306億元 月增8%、年大增370%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

NAND控制晶片暨AI應用儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子（8299）於8日公布2026年9月份營運結果，單月合併營收達306.39億元，較上月成長8%，較去年同期大幅成長370%；第3季合併營收860.76億元，季增27%、年增375%；累計前三季合併營收達新台幣1,949.32億元，年增290%，均創歷年同期新高。

群聯電子執行長潘健成表示，AI與伺服器市場需求依舊強勁，AI正在從大型資料中心持續向企業、工廠、醫療、教育及各種工作場域延伸，而這也帶動儲存、運算、網路及AI基礎建設相關需求同步成長。

9月份群聯AI Ecosystem modules，包括eSSD、aiDAPTIV solution、AI PC、AI Networking、AI Server及Boot Drive開機碟等AI相關應用，營收貢獻度已超過整體營收50%，這代表AI對群聯而言已經不只是單一產品的機會，而是涵蓋儲存、運算、網路及AI應用的完整生態系。

未來隨著AI推論需求持續增加，企業對高效能儲存、AI運算與資料管理的需求也將同步提升，群聯將持續透過Phison 3.0策略，擴大轉型為邊緣AI基礎建設及AI應用的賦能者。

潘健成進一步說，除了AI硬體需求持續成長之外，也看到群聯的AI Data Platform正在逐步驗證地端AI的實際應用價值。以醫療場域為例，由於病患資料具有高度敏感性，許多AI應用必須在地端環境執行，無法完全依賴雲端服務。

同時，醫療機構也需要解決AI模型、GPU資源管理以及實際工作流程整合等問題，群聯透過完整的AI Data Platform架構，結合GPU資源管理及AI模型應用能力，協助醫療場域將AI真正導入日常工作流程，例如目前醫療相關AI應用已涵蓋醫師問診與病歷生成、住院病例、護理交班與護理紀錄，以及護理教育與學習等工作，透過Fine-tuned AI模型、RAG、及群聯的AI Data Platform整合技術，能協助醫護人員減少大量重複性文書工作。

實際導入結果顯示，醫療AI整體使用滿意度達90%，部分工作流程的文件產製時間更可縮短約50%以上。這些實際案例讓群聯更加確信，Phison AI Data Platform不只是技術概念，而是已經能夠真正解決企業與產業現場的問題。

未來群聯將持續把這些成功導入經驗複製至更多醫療、金融、製造、教育及中小企業場域，讓AI Data Platform成為群聯下一階段AI相關產品與解決方案營收成長的重要動能。

營收 群聯 NAND

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