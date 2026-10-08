世界先進9月營收雙增 新加坡廠明年量產添助力

世界先進（5347）今日結算2026年9月合併營收59.04億元，月增15.93%、年增15.51%；累計前九月合併營收約新台幣424.79億元，年增18.00%。

世界先進副總經理暨財務長黃惠蘭副總經理暨財務長表示，9月營收雙增（月增及年增），主因晶圓出貨量增加。

世界先進與恩智浦合資的VSMC新加坡廠上月底正式完工。世界先進董事長方固表示，這個廠耗時不到21個月即完成量產，是公司營運重大里程碑；目前VSMC廠已有200台設備已進入試運轉階段，今年6月產出首批40奈米晶片，測試良率突破99%，進度較原先規畫超前，預計2027年第1季正式進入量產。

方略並表示，VSMC第一期產能已全數獲客戶承諾，部分客戶新增的中介層需求也已達成協議，意味新廠投產初期即有明確訂單支撐，有利產能利用率快速拉升，並加快跨越損平點。原先規畫2029年完成的整體產能建置，也有機會提前至2028年完成。

隨著產品組合調整，VSMC預估2029年滿載時月產能約4.4萬至4.5萬片12吋晶圓，雖低於最初規畫的5.5萬片，但產品組合與單位產值可望同步優化。因應後續需求，世界先進也已開始討論第二座12吋晶圓廠的規畫。

對世界先進而言，這是公司從8吋專業晶圓代工跨向12吋平台的關鍵轉折；對恩智浦而言，則可取得更穩定的車用、工業及電源管理晶片產能。世界先進今年資本支出約600億至700億元，其中高達85%投入VSMC，凸顯12吋布局已成為中長期成長核心。