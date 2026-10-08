快訊

川湖連吞3根跌停！分析師揭M頭「一千零一招」：台股恐從大多頭跌成大空頭

「整個民進黨圍剿我一個人」蔣萬安認壓力大 直言：選戰最激烈的一次

黃仁勳將獲頒美國工程師最高榮譽 輝達傳記作者揭他如何「設計」川普

聽新聞
0:00 / 0:00

世界先進9月營收雙增 新加坡廠明年量產添助力

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
世界先進董事長方略。圖／世界先進提供
世界先進董事長方略。圖／世界先進提供

世界先進（5347）今日結算2026年9月合併營收59.04億元，月增15.93%、年增15.51%；累計前九月合併營收約新台幣424.79億元，年增18.00%。

世界先進副總經理暨財務長黃惠蘭副總經理暨財務長表示，9月營收雙增（月增及年增），主因晶圓出貨量增加。

世界先進與恩智浦合資的VSMC新加坡廠上月底正式完工。世界先進董事長方固表示，這個廠耗時不到21個月即完成量產，是公司營運重大里程碑；目前VSMC廠已有200台設備已進入試運轉階段，今年6月產出首批40奈米晶片，測試良率突破99%，進度較原先規畫超前，預計2027年第1季正式進入量產。

方略並表示，VSMC第一期產能已全數獲客戶承諾，部分客戶新增的中介層需求也已達成協議，意味新廠投產初期即有明確訂單支撐，有利產能利用率快速拉升，並加快跨越損平點。原先規畫2029年完成的整體產能建置，也有機會提前至2028年完成。

隨著產品組合調整，VSMC預估2029年滿載時月產能約4.4萬至4.5萬片12吋晶圓，雖低於最初規畫的5.5萬片，但產品組合與單位產值可望同步優化。因應後續需求，世界先進也已開始討論第二座12吋晶圓廠的規畫。

對世界先進而言，這是公司從8吋專業晶圓代工跨向12吋平台的關鍵轉折；對恩智浦而言，則可取得更穩定的車用、工業及電源管理晶片產能。世界先進今年資本支出約600億至700億元，其中高達85%投入VSMC，凸顯12吋布局已成為中長期成長核心。

營收 世界先進 晶圓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

世界營收／9月59億元 月增15.9%、年增15.5%

中美晶前三季營收613.8億元創新高 環球晶新潟廠單月、單季雙創高

旺宏營收連六月攀峰 後市旺

家登營收／9月9.9億元創高 獲得韓系新廠2027年先進封裝載具訂單

相關新聞

台積電9月營收仍站穩5000億元 第3季衝上1.49兆元、超越財測高標

台積電今日公布9月合併營收5118.57億元，月減0.6%、年增54.6%，創歷年同期新高，明顯優於法人原先預估的4448億至4,832億元；第3季營收更一舉衝上1兆4942.43億元，改寫單季歷史新高，超越公司法說會財測高標，也優於部分法人先前預估的1.48兆元，凸顯AI需求持續強勁，先進製程產能滿載效益進一步發酵。

台積電營收／9月逾5,118億元 創歷年同期新高 優於法人第3季預期

台積電（2330）8日公佈2026年9月營收報告。2026年9月合併營收約為新台幣5,118億5,700萬元，較上月減少了0.6%，較去年同期增加了54.6%，仍創歷年同期新高。台積電累計2026年1至9月營收約為新台幣3兆8,987億2,700萬元，較去年同期增加了41.1%，也是歷來最佳。

大亞營收／9月35億元、年增30%創單月新高 銅價高檔、台電計劃雙助攻

大亞（1609）8日公告，9月營收35.72億元，年增30.32%，創下單月新高；累計今年前三季營收278.89億元，年增21.24%，創下同期新高。

創控9月營收9467萬元 連兩個月創同期新高

半導體先進製程AMC奈米監測設備領導廠商創控（6909）今日公告9月營收9467萬元，續創歷年同期新高，並較去年同期成長150.94％；累計今年前九月營收3.89億元，較去年同期成長15.71％，也為歷年同期新高。

智崴9月營收2.9億元、年增125% 合併綜效顯現

沉浸設備大廠智崴資訊（5263）公告9月營收2.93億元，年增125%，合併效應持續顯現。9月本業營收1.8億元，Flyover貢獻1.13億元，月減主要受到Flyover季節性影響。整體而言，合併綜效將逐步反映在財務與業務上顯現。

華碩營收／9月972億元、年增17.7%創單月次高 部分伺服器專案延至10月

PC品牌大廠華碩（2357）8日公布今年9月集團營收972.43億元，月增2.4%、年增17.7%，為單月歷史次高、同期新高紀錄；第3季營收2,763.3億元，季增7.2%、年增38%，創單季新高紀錄。華碩表示，尚有部分伺服器專案配合客戶資料中心建置時程，遞延至10月出貨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。