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群聯營收／9月306億元、年增370% 第3季、前三季同步創同期新高

經濟日報／ 記者朱子呈／台北即時報導
群聯電子執行長潘健成。記者朱子呈／攝影
群聯電子執行長潘健成。記者朱子呈／攝影

NAND控制晶片廠群聯（8299）8日公布9月合併營收達306.39億元，月增8%、年增370%；第3季營收860.77億元，季增27%、年增374%；累計前三季營收1,949.31億元，年增290%，單月、第3季及前三季營收均創歷年同期新高。

AI相關應用已成為群聯營收的重要來源。執行長潘健成表示，9月AI Ecosystem Modules營收貢獻已超過整體營收五成，涵蓋企業級SSD（eSSD）、aiDAPTIV solution、AI PC、AI Networking、AI Server及開機碟等產品。他指出，AI需求正從大型資料中心延伸至企業、工廠、醫療與教育等場域，帶動儲存、運算、網路及相關基礎建設需求同步成長。

群聯也持續推進AI Data Platform在地端應用。潘健成表示，醫療資料敏感，部分AI服務須在地端運行；群聯透過AI Data Platform整合GPU資源管理、AI模型與工作流程，應用已涵蓋問診與病歷生成、住院病例、護理交班及護理紀錄等。公司指出，導入案例的醫療AI整體使用滿意度達九成，部分工作流程的文件產製時間縮短逾五成。

潘健成表示，群聯將透過Phison 3.0策略，拓展邊緣AI基礎建設與AI應用，並把醫療場域的導入經驗延伸至金融、製造、教育及中小企業，推進AI Data Platform成為後續AI產品與解決方案的成長動能。

營收 群聯 SSD

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