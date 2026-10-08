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全家餐飲營收／第3季7.8億元創單季歷史新高 大戶屋接連展店添動能
全家餐飲（7708）8日公布9月營收2.40億元，年增8.31%；第3季營收約7.81億元，年增約9.75%，創單季歷史新高；前三季營收22.49億元，年增11.58%，單月及累計營收均創歷史同期新高。展望第4季，公司看好百貨周年慶、年末聚餐及展店效益，將持續挹注營運動能。
全家餐飲表示，9月營運主要受惠百貨周年慶與連假聚餐商機，旗下大戶屋、bb.q CHICKEN及IKIGAI燒肉三大品牌，透過期間限定商品、節慶套餐及話題行銷吸引來客，共同帶動營收成長。
其中，IKIGAI燒肉瞄準中秋節聚餐需求，推出「月滿柚香雙人套餐」，帶動多家門市創下單日營收最高紀錄；bb.q CHICKEN推出開學季優惠券，搶攻學生及年輕族群聚餐需求；大戶屋則以期間限定套餐，帶動業績持續成長。
展望第4季，全家餐飲指出，隨百貨周年慶進入高峰，加上10月連假及年末聚餐旺季接續登場，預期將持續帶動旗下品牌來客及營收，並透過展店與既有店業績成長，擴大營運規模。
展店方面，大戶屋將於10月中旬進駐南港中信金融園區，11月亦有新展店計畫。目前全家餐飲旗下三大品牌全台共77家店，持續以多品牌、多元餐飲型態布局市場。
此外，bb.q CHICKEN將結合全球品牌代言人、韓國人氣偶像Felix，於10月中旬推出購買指定套餐贈送限量偶像周邊活動。公司預期，透過代言人效應擴大品牌聲量，進一步拓展年輕消費客群。
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