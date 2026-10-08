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王品營收／兩岸皆旺！第3季衝單季歷史新高 前三季逼近200億元大關

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品9月營收淡季不淡，打破餐飲業9月是「度小月」傳統說法。王品／提供
王品9月營收淡季不淡，打破餐飲業9月是「度小月」傳統說法。王品／提供

王品（2727）8日公布9月合併營收20.9億元，年成長19.72%，首次在9月突破20億元的營收大關，淡季不淡，打破餐飲業9月是「度小月」傳統說法，兩岸事業群同步展現強勁成長趨勢。台灣事業群9月營收達17.2億元，年增19.85%，創同期新高。大陸事業群營收達3.7億元新台幣，年增19.17%。

王品第3季合併營收達67.17億元，季增6%、年增15.04%，超越今年第1季，締造集團單季營收的歷史新高。累計前九月兩岸合併營收為195.3億元，年增13.08%，距離200億大關僅一步之遙，持續改寫營運新里程碑。

王品集團分析，9月中秋連假，烤肉與家庭聚餐旺季，集團旗下燒肉品牌「肉次方」、「原燒」、「金咕」業績表現亮眼，中秋單日營收較去年同期成長超過20%，4天連假總營收達3.59億元，總計13家門市營收突破千萬元，帶動9月營收突破20億。大陸事業群持續深化營運體質，新品牌拓展與主力品牌優化策略奏效，9月營收大幅年增19.17%，顯示營運體質穩健走強。

王品集團持續在兩岸推進多品牌展店步伐，截至9月底，兩岸門市總數481家（台灣373家、大陸108家），主力的火鍋品牌「石二鍋」達成百店里程碑、「西堤」與「聚日式鍋物」穩健拓點，以及「肉次方」、「和牛涮」等潛力品牌展店動能強勁。

展望第4季是餐飲業的傳統旺季，王品表示，氣溫逐步轉涼消費者對「吃鍋」的剛性需求全面啟動。集團身為全台火鍋龍頭，旗下石二鍋、聚、青花驕、和牛涮等多元價位帶品牌，可望再創佳績。

10月還有國慶、光復節連假，及年底各企業大型尾牙春酒訂位都已經陸續啟動，隨著整體企業獲利表現升溫，台灣股市上看5萬點大關，福委會與企業尾牙餐敘預算增加，可望帶動餐飲消費市場持續暢旺。

王品集團各品牌迎接秋冬旺季推出優惠。「王品牛排」姓名有「王」或「玉」字者，內用2客套餐招待義式海鮮盤。「阪前鐵板燒」內用套餐、出示活動照片，款待魚子醬龍虎斑佐乳酪味噌。搭赴日本賞楓話題，「聚 日式鍋物」出示交通卡點指定套餐，加贈特盛爆鮮蛤蠣。「肉次方」與哥吉拉聯名，推出點指定套餐就抽限定聯名周邊、燒肉套餐等活動，引爆社群話題，預期能為品牌帶動訂位率、營收成長。

王品 營收 兩岸

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