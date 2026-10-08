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美喆營收／第3季6.56億元、季增1.6% 受惠於歐美客戶備貨力道回升

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

美喆國際（8466）公告2026年9月合併營收2.06億元，年減5.46％，2026年第3季合併營收達6.56億元，季增1.64％、年減13.94％；累計2026年前三季合併營收為19.48億元、年減21.49％。

美喆-KY表示，第3季營運受惠歐美主要客戶訂單備貨力道回升，加上北美既有住宅翻修需求具一定韌性，SPC地板憑藉防水、耐磨、安裝便利等特性，仍是消費者與承包商在地材選擇上的主流品類之一，挹注整體營運動能穩健。

美喆-KY表示，持續以深化SPC石塑地板產品開發，強化輕量化、環保材料與結構設計等產品創新，隨著歐美市場對施工效率、運輸成本、環境友善及居家健康要求提升，地板產品除外觀與耐用性之外，產品重量、材料使用效率及回收再利用等議題亦逐步成為客戶採購考量，集團仍觀察歐美終端市場變化，並透過產品差異化與客戶合作深化，積極擴大整體業務接單動能。

展望2026年第4季，美喆-KY維持審慎看法；據美喆-KY觀察，歐美主要客戶庫存逐步回到較健康水位，加上部分客戶拉貨與新品導入較上半年改善，美喆-KY仍積極掌握歐美居家修繕、住宅裝修及商用空間更新需求，並透過SPC產品輕量化、環保材料應用及客製化開發，提升整體產品差異化與市場競爭力。

美喆-KY期望，在穩固既有客戶基礎的同時，持續改善產品組合與營運結構，有望創造未來營運正面效果挹注。

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