晶呈科技營收／9月1.42億元、年增23.8% 內銷出貨增加

晶呈科技（4768）8日公布9月營收1.42億元，月增9.38%、年增23.88%；前三季累計營收11.98億元，年增106.11%。

晶呈科技表示，9月營收較前月增加，主因為特殊氣體內銷出貨明顯增加。外銷部分，日本及韓國市場出貨動能則與前月相當。

至於9月營收較去年同期大幅成長，則因外銷記憶體客戶出貨較去年同期大幅增加。

展望未來，晶呈科技表示，今年較去年營收成長目標，仍設定在30%。在各項產品中，特殊氣體出貨穩定，TGV市場客戶亦持續下單，出貨成長仍須視客戶需求而定。

晶呈科技日前表示，隨全球半導體新產能陸續開出，公司預估下半年特氣產品鋼瓶出貨量較上半年倍增，第3季出貨量估6,700-6,900支、第4季出貨量有望達7,400-7,600支。目前氣體訂單能見度約達一年。