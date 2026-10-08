重磅！AI 伺服器大廠神達 下午3點將召開重訊記者會說明重大決議

AI伺服器大廠神達（3706）宣布，將於8日15時，於證交所召開重訊記者會，由黃秀玲財務中心副總經理代子公司說明董事會重大決議；市場猜測，神達重訊應與其近年積極擴張伺服器產能有關。

神達近年持續在亞太及北美擴產，亞洲方面，台灣林口廠已於9月啟用，竹南廠產能全面開出；越南廠則已量產。

北美方面，因應大客戶甲骨文（Oracle）及其他雲端服務供應商（CSP）客戶訂單，神達近年持續擴增美國本土產能，主要集中於加州，在加州紐華克（Newark）、聖荷西（San Jose）及費利蒙皆設有廠區。

受惠於訂單需求強勁，神達紐華克廠區產能目前持續滿載；費利蒙第一期三棟建物預計產能將於2027年陸續開出。至於費利蒙第二期的三棟建物，預計2027年底到2028年陸續完工啟用。隨著神達持續擴張費利蒙當地產能，神達AI伺服器聚落逐步成形。