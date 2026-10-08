聽新聞
0:00 / 0:00
八貫營收／9月2.99億元、年增28％ 新訂單排至明年第2季
八貫（1342）8日公告9月營收2.99億元，年增28.05％；第3季單季營收9.4億元，年增53.96％；前三季累計營收28.6億元，年增率36.04％。
八貫表示，9月營收近3億元，主因為航太、航海業務9月業績較8月成長48.22％，亦較去年同期成長31.53％，加上戶外與軍工產品9月均較上月增加，更較去年同期分別大幅成長54.7％與78.2％，合力推升9月營收年增28.05％。
八貫指出，第3季除受益於戶外與醫療產品貢獻厚實，航太航海第領域成長顯著，加上軍工產品助攻，推升營收。
對於未來接單狀況，八貫表示，目前產能已排到2027年3月，現階段與客戶洽談的新增訂單，須排至明年第2季以後交貨。
展望後市營運，八貫表示，今年全年營收成長趨勢，有望維持前三季水準，年增逾三成；第4季公司產線調配優化，於具備規模經濟，爭取掌握更好的原物料進貨價格，期降低營業成本提高毛利表現，有望推升獲利成長空間，全力挑戰2026年獲利站上歷史新高。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。