八貫營收／9月2.99億元、年增28％ 新訂單排至明年第2季

台積電（2330）8日公佈2026年9月營收報告。2026年9月合併營收約為新台幣5,118億5,700萬元，較上月減少了0.6%，較去年同期增加了54.6%，仍創歷年同期新高。台積電累計2026年1至9月營收約為新台幣3兆8,987億2,700萬元，較去年同期增加了41.1%，也是歷來最佳。

2026-10-08 13:35