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家登雙喜臨門 9月營收創高並再拿下韓系大廠先進封裝訂單
家登精密今日公布9月營收報告，集團合併總營收約為新台幣9.9億元，再創歷史單月新高；累計前九月營收已達68.85億元，與去年同期累積50.79億元相比成長36%。公司表示，進入2026年最後衝刺階段，家登EUV POD及FOUP都來到出貨高峰期，家登全廠域全力備貨，挑戰全年最佳表現。
家登表示，經過長期測試，在全球各領域逐步創造實績，追求在台灣、大中華、韓國、美國等市場中脫穎而出，搶下第一波需求，而家登在這個月正式接到韓系大客戶新廠2027年之先進封裝載具大單，並會利用今年第4季完成pi-run及最終測試，明年出貨，家登有信心在未來兩年放量出貨，挹注營收。
伴隨營收增長、產品組合優化，以及全球產能布局效益逐步顯現，家登毛利率表現穩健，帶動營業利益率及稅後純益率同步提升，整體財務結構大幅提升，達成「三率三升」的經營效能。
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