快訊

監視賴總統長子…張婉瑩曾就讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

世新大學校務爭議頻傳 學生欲發起「舍我學運」再提4大訴求

聽新聞
0:00 / 0:00

家登雙喜臨門 9月營收創高並再拿下韓系大廠先進封裝訂單

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
家登董事長邱銘乾。聯合報系資料照
家登董事長邱銘乾。聯合報系資料照

家登精密今日公布9月營收報告，集團合併總營收約為新台幣9.9億元，再創歷史單月新高；累計前九月營收已達68.85億元，與去年同期累積50.79億元相比成長36%。公司表示，進入2026年最後衝刺階段，家登EUV POD及FOUP都來到出貨高峰期，家登全廠域全力備貨，挑戰全年最佳表現。

家登表示，經過長期測試，在全球各領域逐步創造實績，追求在台灣、大中華、韓國、美國等市場中脫穎而出，搶下第一波需求，而家登在這個月正式接到韓系大客戶新廠2027年之先進封裝載具大單，並會利用今年第4季完成pi-run及最終測試，明年出貨，家登有信心在未來兩年放量出貨，挹注營收。

伴隨營收增長、產品組合優化，以及全球產能布局效益逐步顯現，家登毛利率表現穩健，帶動營業利益率及稅後純益率同步提升，整體財務結構大幅提升，達成「三率三升」的經營效能。

營收 家登 新台幣

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

騰輝衝上新天價505元 9月營收首次突破10億元創高

雷笛克營收／9月、第3季雙創新高 車用光學、AI Server雙引擎發力

中美晶前三季營收613.8億元創新高 環球晶新潟廠單月、單季雙創高

力成營收 寫最強9月

相關新聞

台積電9月營收仍站穩5000億元 第3季衝上1.49兆元、超越財測高標

台積電今日公布9月合併營收5118.57億元，月減0.6%、年增54.6%，創歷年同期新高，明顯優於法人原先預估的4448億至4,832億元；第3季營收更一舉衝上1兆4942.43億元，改寫單季歷史新高，超越公司法說會財測高標，也優於部分法人先前預估的1.48兆元，凸顯AI需求持續強勁，先進製程產能滿載效益進一步發酵。

台積電營收／9月逾5,118億元 創歷年同期新高 優於法人第3季預期

台積電（2330）8日公佈2026年9月營收報告。2026年9月合併營收約為新台幣5,118億5,700萬元，較上月減少了0.6%，較去年同期增加了54.6%，仍創歷年同期新高。台積電累計2026年1至9月營收約為新台幣3兆8,987億2,700萬元，較去年同期增加了41.1%，也是歷來最佳。

緯創營收／9月3,808億元創單月次高 第3季再度突破兆元、創新高

緯創（3231）公告9月合併營收3,808.06億元、月減17.2％，創單月歷史次高，相較去年同期大幅增加87.2％，推動今年第3季合併營收季增28.3％至1.15兆元，寫下單季歷史新高。累計今年前三季合併營收為2.89兆元、年增97.2％，改寫歷史同期新高。

開展營收／大巨蛋 Garden City 新門店加持 9月創同期新高

開展（7789）8日公布9月合併營收2.17億元，年成長27.4%；累計前九月合併營收18.75億元，年增17.84%，集團單月營收及累計營收自今年2月以來已連續8個月創下同期歷史新高。

威強電營收／9月8.88億元 月增11.1%、年增75.8%

工業電腦廠威強電（3022）公布2026年9月營收為8.88億元，月增11.13%、年增75.87%；累計2026年1至9月營收為67.7億元，較去年同期增加36.84%。威強電指出，本期營運能維持強勁成長動能，主要受惠於邊緣運算、網通及醫療客戶出貨順暢。

和碩營收／9月2,147億元、月增143%創單月新高 GB300伺服器出貨大增

和碩（4938）8日公布今年9月營收2,147.53億元，月增143.2%、年增86.9%，創下單月歷史新高紀錄，除了蘋果新機效應外，主要受惠AI伺服器出貨大增所致，和碩目前AI伺服器主要產品以輝達（NVIDIA）GB系列為主，主攻GB300伺服器。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。