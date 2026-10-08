上品營收／9月5.79億元、年增69％ 前三季39.6億元、年增7.77%

上品（4770）公告9月營收5.79億元，年增69％；第3季營收15.98億元，季增22.5%、年增14.4%；前三季累計營收39.6億元，年增7.77%。

法人指出，上品新廠逐步貢獻，帶動營收成長。上品日前指出，半導體及電子化學品擴廠潮，推升氟素設備及槽車需求。目前需極力放大產能因應，各區域需求皆成長，其中台灣成長動能尤其強勁。今、明年將持續擴充台灣廠產能，預計於2027年再增加20%左右產能。上品先前月產能約80台槽車，目前已提升至140台；因應半導體及電子化學品需求，公司規劃台灣廠再擴增約20%產能至170台，預計2027年第1季投產。

展望明年，上品也預期，不僅營收、接單較今年成長，因逐步將重心移往台灣，產品組合轉佳，毛利率也可望持續改善。