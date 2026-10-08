虎門科技營收／前九月6.02億元續創同期新高 第4季正向樂觀

虎門科技（6791）8日公告9月營收5,872萬元，較去年同期減少26.96％，虎門表示，營收年減主要是因去年同期基期較高。今年1-9月累計營收6.02億元，年增3.71％，累計營收續創歷年同期新高。公司指出，單月營收會受客戶驗收進程波動，但累計營收保持成長並連創同期新高，顯見CAE市場需求持續擴大。傳統旺季加上工業4.0驗收貢獻，公司樂觀期待第4季營收表現。

虎門看好AI技術應用廣泛滲透至日常與商業領域，將帶動產業鏈全面升級，包括開發設計、生產製造、品管、銷售到企業管理，虎門的三大業務之中，CAE最先受惠AI帶動的工業產品升級換代，CPC則結合SAP與AI技術助客戶提升營運效率，工業4.0搭上智慧生產趨勢接單暢旺。

虎門擁有3D模擬與虛擬驗證技術，工業4.0協助客戶自製造到管理全面轉型為智慧生產的工業4.0商業模式，產線已陸續出貨安裝，待客戶測試驗收完成後，年底前可密集認列營收。工業4.0訂單能見度已至明年第1季，公司加速執行中訂單出貨，擴大工業4.0產能。