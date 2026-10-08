台積電9月營收仍站穩5000億元 第3季衝上1.49兆元、超越財測高標

台積電今日公布9月合併營收5118.57億元，月減0.6%、年增54.6%，創歷年同期新高，明顯優於法人原先預估的4448億至4,832億元；第3季營收更一舉衝上1兆4942.43億元，改寫單季歷史新高，超越公司法說會財測高標，也優於部分法人先前預估的1.48兆元，凸顯AI需求持續強勁，先進製程產能滿載效益進一步發酵。

台積電先前法說預估，第3季美元營收介於446億至458億美元，以新台幣兌美元32元假設匯率換算，約為1兆4,272億至1兆4,656億元。實際新台幣營收較財測高標增加286.43億元，超出約1.95%；相較法人預估的1.48兆元，也高出約142億元。不過，美元財測是否正式超標，仍須依實際匯率換算確認。

法人分析，9月營收僅較8月歷史高峰微幅下滑，遠優於原先預估平均月減近一成，顯示AI加速器、高效能運算及蘋果新機備貨需求同步支撐營運。其中，3奈米、5奈米等先進製程需求強勁，加上2奈米逐步放量，成為後續成長關鍵。

外資對台積電後市持續樂觀，近期紛紛調升目標價，包括摩根士丹利上看3088元、高盛3300元、花旗4000元，麥格理更喊出4410元。法人看好AI基礎建設投資、先進製程供不應求及價格調整效益，有助支撐未來營收與獲利成長。

市場焦點轉向台積電10月15日法說會，除關注第3季毛利率能否超越65%至67%的財測區間，第4季營運展望、全年成長目標，以及2奈米擴產與先進封裝產能配置，也將成為法人評估台積電2027年成長動能的重要指標。

不過台積電今日股價受美國存託憑證（ADR）回跌2.09%及連假前賣壓加重影響，以2550元、下跌35元開低，最後以2550元收黑，跌幅1.35%。