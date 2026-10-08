快訊

監視賴總統長子…張婉瑩曾就讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

土城殺妻、小姨子凶嫌逃死 檢認法官「3人才是多人」過度解釋提上訴

世新大學校務爭議頻傳 學生欲發起「舍我學運」再提4大訴求

聽新聞
0:00 / 0:00

台積電9月營收仍站穩5000億元 第3季衝上1.49兆元、超越財測高標

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
台積電第3季衝上1.49兆元，創歷年同期新高，也超越財測高標。聯合報系資料照
台積電第3季衝上1.49兆元，創歷年同期新高，也超越財測高標。聯合報系資料照

台積電今日公布9月合併營收5118.57億元，月減0.6%、年增54.6%，創歷年同期新高，明顯優於法人原先預估的4448億至4,832億元；第3季營收更一舉衝上1兆4942.43億元，改寫單季歷史新高，超越公司法說會財測高標，也優於部分法人先前預估的1.48兆元，凸顯AI需求持續強勁，先進製程產能滿載效益進一步發酵。

台積電先前法說預估，第3季美元營收介於446億至458億美元，以新台幣兌美元32元假設匯率換算，約為1兆4,272億至1兆4,656億元。實際新台幣營收較財測高標增加286.43億元，超出約1.95%；相較法人預估的1.48兆元，也高出約142億元。不過，美元財測是否正式超標，仍須依實際匯率換算確認。

法人分析，9月營收僅較8月歷史高峰微幅下滑，遠優於原先預估平均月減近一成，顯示AI加速器、高效能運算及蘋果新機備貨需求同步支撐營運。其中，3奈米、5奈米等先進製程需求強勁，加上2奈米逐步放量，成為後續成長關鍵。

外資對台積電後市持續樂觀，近期紛紛調升目標價，包括摩根士丹利上看3088元、高盛3300元、花旗4000元，麥格理更喊出4410元。法人看好AI基礎建設投資、先進製程供不應求及價格調整效益，有助支撐未來營收與獲利成長。

市場焦點轉向台積電10月15日法說會，除關注第3季毛利率能否超越65%至67%的財測區間，第4季營運展望、全年成長目標，以及2奈米擴產與先進封裝產能配置，也將成為法人評估台積電2027年成長動能的重要指標。

不過台積電今日股價受美國存託憑證（ADR）回跌2.09%及連假前賣壓加重影響，以2550元、下跌35元開低，最後以2550元收黑，跌幅1.35%。

台積電 營收 法人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台積電營收／9月逾5,118億元 創歷年同期新高 優於法人第3季預期

台積電9月營收今揭曉 早盤股價跌近1%

台積電法說前目標價先噴！麥格理喊4,410元、創內外資最高價

台積電營收／9月5,118.6億元年增54.7% 第3季、前三季同步改寫新高

相關新聞

台積電9月營收仍站穩5000億元 第3季衝上1.49兆元、超越財測高標

台積電今日公布9月合併營收5118.57億元，月減0.6%、年增54.6%，創歷年同期新高，明顯優於法人原先預估的4448億至4,832億元；第3季營收更一舉衝上1兆4942.43億元，改寫單季歷史新高，超越公司法說會財測高標，也優於部分法人先前預估的1.48兆元，凸顯AI需求持續強勁，先進製程產能滿載效益進一步發酵。

台積電營收／9月逾5,118億元 創歷年同期新高 優於法人第3季預期

台積電（2330）8日公佈2026年9月營收報告。2026年9月合併營收約為新台幣5,118億5,700萬元，較上月減少了0.6%，較去年同期增加了54.6%，仍創歷年同期新高。台積電累計2026年1至9月營收約為新台幣3兆8,987億2,700萬元，較去年同期增加了41.1%，也是歷來最佳。

威強電營收／9月8.88億元 月增11.1%、年增75.8%

工業電腦廠威強電（3022）公布2026年9月營收為8.88億元，月增11.13%、年增75.87%；累計2026年1至9月營收為67.7億元，較去年同期增加36.84%。威強電指出，本期營運能維持強勁成長動能，主要受惠於邊緣運算、網通及醫療客戶出貨順暢。

和碩營收／9月2,147億元、月增143%創單月新高 GB300伺服器出貨大增

和碩（4938）8日公布今年9月營收2,147.53億元，月增143.2%、年增86.9%，創下單月歷史新高紀錄，除了蘋果新機效應外，主要受惠AI伺服器出貨大增所致，和碩目前AI伺服器主要產品以輝達（NVIDIA）GB系列為主，主攻GB300伺服器。

長榮營收／9月497億元 月增1.48%、年增63.7%

長榮海運（2603）8日公布9月合併營收497.11億元，較上月增加7.26億元，月增1.48%；較去年同期增加193.53億元，年增63.75%。

群聯營收／9月306億元 月增8%、年大增370%

NAND控制晶片暨AI應用儲存解決方案整合服務領導廠商群聯電子（8299）於8日公布2026年9月份營運結果，單月合併營收達306.39億元，較上月成長8%，較去年同期大幅成長370%；第3季合併營收860.76億元，季增27%、年增375%；累計前三季合併營收達新台幣1,949.32億元，年增290%，均創歷年同期新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。