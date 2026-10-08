展碁國際營收／9月33.68億元、年增35.92% 創歷年同期新高

展碁國際（6776）公布2026年9月合併營收達33.68億元，年增35.92%、月增3.75%；累計今年1至9月自結合併營收達新台幣 289.72億元，年增 36.38%，9月及累計前9個月營收皆創歷史新高。

展碁國際9月營運動能主要來自AI運算與高效能產品需求成長。隨著企業加速導入AI應用，推論運算及專業視覺運算需求提升，帶動高階繪圖卡、工作站及儲存設備等相關產品銷售成長，並進一步優化整體產品組合。

商用及消費市場方面，受惠微軟作業系統支援周期帶動的換機潮持續發酵，以及企業商用採購動能逐步回溫，整體市場亦朝高階AI PC升級，帶動相關產品需求。此外，消費性產品步入銷售旺季，智慧家庭及生活家電需求增溫，帶動旗下品牌銷售與出貨表現成長，推升整體營運穩健成長。

遊戲產品方面，任天堂相關產品銷售維持良好表現。近期任天堂亦宣布推出 Nintendo Switch 2《薩爾達傳說》40周年紀念版主機及相關周邊產品，市場關注度持續升溫。隨新品效應發酵，可望帶動遊戲主機、軟體及周邊商品需求，將為第4季挹注銷售動能。

展望第4季，AI市場需求正逐步由雲端算力建置延伸至企業端及終端應用，高效能運算、AI工作站、AI PC及儲存設備等相關需求可望延續。展碁將持續發揮多元完整的產品代理布局、通路資源及專業服務能力，掌握AI應用快速發展所帶來的新商機，同時積極布局商用與消費市場，持續優化產品組合與營運效率，延續營運成長動能。