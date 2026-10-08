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台積電營收／9月逾5,118億元 創歷年同期新高 優於法人第3季預期
台積電（2330）8日公佈2026年9月營收報告。2026年9月合併營收約為新台幣5,118億5,700萬元，較上月減少了0.6%，較去年同期增加了54.6%，仍創歷年同期新高。台積電累計2026年1至9月營收約為新台幣3兆8,987億2,700萬元，較去年同期增加了41.1%，也是歷來最佳。
法人先前預估，台積電9月營收約介於4448億元至4832億元，將較8月的新高下滑，月減少約6.1%至13.6%，平均估計月減少約9.9%，但仍將為歷年同期最佳。今日公布實際新台幣營收優於預期，法人預期台積電第3季美元財測已超高標。
台積電2026年第三季法人說明會將於2026年10月15日(星期四)台灣時間14:00/美東時間 02:00舉行。 公佈財務報告前十天(10月5日~14日)為緘默期，台積公司將避免與投資機構及券商聯繫。
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