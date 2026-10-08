精測強攻漲停板！AI 探針卡通過驗證、產能再擴

AI算力需求持續升溫，帶動HPC測試與探針卡需求同步成長，精測（6510）8日盤中以3,320元強攻漲停板。法人看好精測受惠EV AI探針卡通過客戶驗證，2027年起進入量產出貨，推升HPC探針卡營收大增，成長動能強勁。

法人分析，精測第4季營收受惠公司8M26啟動第二波產能擴張，新增產能將開始用於出貨予預燒爐客戶，加上TPU新產品進入量產期，預估營收季增12%。

毛利率則因預燒測試板、SLT測試板等新產品營收占比提高，產品組合轉差，預估年減2個百分點至54%。不過，隨營運規模擴大，預估每股稅後盈餘（EPS）仍可季增約13%至18.9元。

法人指出，精測目前已通過EV AI探針卡客戶驗證，預計明年上半年開始量產出貨。該案採雙晶片（dual-die）探針卡架構，單張探針卡針數超過4萬針，預估2027年出貨量逾100張。

此外，精測將發揮自製植針機及探針的優勢，現有每月70至80萬根MEMS探針產能預計於2第2季7擴充至120至130萬根，並進一步切入客戶採相似設計的其他AI CPU探針卡案件。

目前客戶CPU案件仍處於工程驗證階段，預計第4季至明年首季流片（tape out），CPU探針卡量產營收貢獻則主要落在2027上半年。法人預估，2027年受惠兩大案件挹注，公司HPC探針卡營收將年增282%，營收占比由8%提升至17%，後市可期。