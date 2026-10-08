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長園科營收／9月7,920萬元月增92％ 改寫歷年同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

鋰鐵電池模組與系統大廠長園科（8038）公布2026年9月合併營收達7,920萬元，月增92％、年增14％，不僅改寫歷年同期新高；累計2026年前三季合併營收達5.15億元，較去年同期成長25％，同步創下歷年同期新高水準。長園科表示，9月營收成長主要受惠半導體主力客戶依新廠建置、設備進場及專案驗收時程陸續完成訂單出貨認列，帶動旗下不斷電系統(UPS)鋰鐵電池系統產品銷售明顯增溫，締造9月營收同步躍居歷年單月第三高之亮麗成績。

長園科指出，隨著先進製程、先進封裝及相關高科技新廠建置持續推進，加上製程設備朝高精密度與高度自動化發展，半導體客戶對不斷電系統、電能品質與供電韌性的要求同步提升，進一步推升旗下不斷電系統(UPS)鋰鐵電池系統的訂單需求。目前部分訂單已進入密集生產及交付階段，公司亦因應客戶建廠與設備進場時程，彈性調整產能並安排加班生產出貨，後續將依各項專案進度推動交貨及驗收認列，助力整體營運動能向上態勢，並持續擴大半導體備援電力市場布局。

不僅如此，長園科亦積極將既有技術能力延伸至AI算力中心(AIDC)電力基礎設施應用，以長期累積的半導體備援電力、LFP鋰鐵電池、UPS不斷電系統、BESS電池儲能系統、電池管理系統(BMS)及能源系統整合經驗為基礎，推動AIDC能源系統整合解決方案的前期規劃與布局，逐步擴大公司在高可靠度電力應用市場的服務範疇。

觀察台灣AIDC投資腳步持續加快，近期政府推動的首波AI算力中心BOO促參案，兩項計畫合計投資金額約430億元；另依經濟部官方能源規劃資料，至2030年我國AI資料中心用電需求估計將達約800MW。由於AI算力中心具有高耗能、高功率密度、全天候運轉及供電不可中斷等特性，對電力品質、備援切換速度、儲能配置及智慧能源調度的要求，與半導體高階製程場域具有高度共通性。

長園科可望運用過去服務半導體客戶所累積的客製化設計、系統整合及高可靠度場域實績，將UPS用鋰鐵電池系統進一步結合BESS與能源管理功能，協助AIDC客戶提升供電韌性及能源使用效率，並為公司開拓中長期營運成長新動能。

營收 半導體 UPS

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