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聯茂董座陳進財：AI 泡沫言之過早！聯茂積極擴產、月產能拚915萬張

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
聯茂董座陳進財。記者侯思蘋／攝影
聯茂董座陳進財。記者侯思蘋／攝影

AI伺服器需求持續升溫，聯茂（6213）積極擴充泰國無錫產能，法人預估，2029年底集團月產能可望達915萬張。董事長陳進財8日表示，AI目前若要談泡沫「真的還太早」，以目前市場狀況來看，未來三年供需關係要出現大幅改變並不容易，聯茂將持續擴大泰國布局，並聚焦高階材料市場。

擴產方面，泰國廠是聯茂海外布局重點。陳進財指出，泰國最大的優勢首先是產業聚落，聯茂多數客戶已在泰國布局，公司落地泰國可更貼近客戶需求；其次，泰國整體政經環境相對穩定，也是公司當初選擇泰國的重要考量。

此外，泰國具地理位置優勢，符合低軌衛星（LEO）應用及OOC（Out of China）供應鏈需求。泰國廠自2025年至今已新增約30萬張月產能，預計今年第4季完成60萬張產能，並已啟動下一階段60萬張擴產計畫，預計2028年底單月CCL產能達120萬張。

在客戶布局方面，泰國廠目前已與多家LEO應用PCB大廠及美系終端客戶進行認證，預期2026年底逐步開花結果，2027年上半年開始貢獻營收。

針對聯茂近年由中低階產品逐步轉向高階材料，陳進財表示，公司其實一直都在投入高階材料研發，雖然三年前在產品認證速度上相對較慢，但經過三年努力，目前已逐步跟上。他強調，經營產業不是跑短跑，而是「跑馬拉松」，最重要的是持續往前走。

隨高階材料布局加速，聯茂也同步擴大產能。法人預估，聯茂2026年至2029年底集團月產能分別達570萬、630萬、825萬及915萬張。陳進財表示，長期產能規劃仍會依市場及客戶需求調整，「計畫就是拿來修改的」，但希望未來都是往上修，而不是往下修。目前相關擴產已依設備到位時程推進。

聯茂表示，AI需求持續推動全球資料中心擴建，亦帶動PCB、CCL及材料規格升級。公司M9等級Low CTE（低熱膨脹）超低耗損基板材料，已於2025年下半年通過主要美系AI GPU大廠及多家PCB板廠認證；今年3月再推出M10超低損耗、低延遲高速材料，目前已送樣予AI科技大廠進行認證。

在高階伺服器CPU主板方面，聯茂PCIe Gen 6平台所需的M7無鹵超低電性損耗材料，已於2025年通過多家伺服器ODM及PCB板廠認證，預期今年底至明年初陸續放量；隨高速交換器由800G升級至1.6T甚至3.2T，M9系列材料也已送樣客戶認證。

聯茂 泰國 無錫

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