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AI 晶片新設計助威 法人大升健策獲利預估值及目標價

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

健策（3653）受到英特爾及超微個人電腦出貨動能放緩，9月及第3季營收低於預期，法人認為，均熱片營收占比持穩於80%以上，加上近期GPU均熱片與上蓋設計趨勢，可望推升2027年營收及獲利更加強勁，調高獲利預估值及目標價

大型本國投顧分析，雖然健策9月營收月減5.3%，但均熱片出貨維持穩定，推估第3季均熱片營收年增107%、季增38%。隨輝達VR平台機櫃系統自第4季進入量產，及新型可拆式上蓋於VR世代擴大出貨以測試量產力，預期單季營收可望季增約10%。

法人研判，GPU可拆式上蓋設計將於2027至2028年成為VR、VR Ultra世代主流設計，並預期自2027年第1季起量產，有利健策營收延續成長趨勢。

考量2027年預估有800至900萬顆Rubin、Rubin Ultra GPU採用可拆式上蓋，搭配產品平均單價假設至少200美元，將健策明年營收成長預估值大舉上修至年增147%。

法人表示，健策2027至2028年潛在營收上檔空間將來自超微GPU、ASIC晶片導入可拆式上蓋設計與較高產品單價，CPO均熱片相關營收成長，及英特爾CPU carrier與socket營收成長。

均熱片與上蓋營收將成健策中長期主要營運成長動能，法人看好，更佳的產品組合將推升利潤率，預期2027至2028毛利率預估值可望進一步攀升至50%以上，帶動獲利水漲船高。

晶片 法人 目標價

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