勝一營收／9月12.99億元、年增35.23%

半導體溶劑業者勝一（1773）公布9月營收12.99億元，年增35.23%；前三季累計營收106.72億元，年增25.25%。法人指出，先進製程量產腳步加速，電子級溶劑需求放大，勝一營收動能穩健向上。

擴產計畫部分，電子級異丙醇（IPA）新廠已依進度完工，目前進入測試階段。法人預估，如依半年至一年測試期間估算，待通過客戶測試後，有望於2027年開始出貨、貢獻營收。

除IPA外，勝一目前尚有丙二醇單甲醚（PM）產線同步擴建，預估2027年完工、2028年投入生產。預期完工後，年產能將由5萬噸提升至17萬噸。勝一表示，相關擴產依據客戶需求與先進製程發展方向規畫，具備一定訂單能見度。

勝一旗下廢液回收業務也持續成長。勝一指出，約三年前協助半導體客戶導入溶劑回收再利用，也是業界唯一能將溶劑回收後，再協助客戶利用於製程的廠商，更有部分再製成工業級溶劑並外銷。

此外，勝一持續推進新品研發進度，並逐步導入客戶。法人表示，勝一旗下蝕刻液產品已導入客戶更先進製程節點，清洗液出貨量也持續放大。

展望今年，勝一指出，AI、高效能運算（HPC）、半導體先進製程及高科技產業需求持續成長，將帶動高純度溶劑與特用化學品需求增加。公司將持續強化高值化產品與電子級化學品布局，穩健推動營運成長。