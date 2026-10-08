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永光營收／9月7.72億元、年增24% 前三季累計64.78億元、年增12.98%
永光（1711）公告9月營收7.72億元，年增24%；前三季累計營收64.78億元，年增12.98%。
從各事業別來看，永光9月色料化學品營收2.6億元，年增12%；電子化學品營收2.39億元，年增56%；特用化學品營收1.54億元，年增18%；碳粉營收8,701萬元，年增8%；醫藥化學品營收3,536萬元，年增20%。
永光前三季累計營收64.78億元，年增12.98%。各事業別中，色料化學品營收22.22億元，年增4％；電子化學品營收18.28億元，年增38％；特用化學品營收15.59億元，年增11％；碳粉7.2億元，年增1％。
永光9月、前三季電子化學品營收放大。並公告辦理現金增資，董事會先前於8月13日決議發行5,000萬股，10月1日獲金管會申報生效，公開申購有500萬股，等於5,000張，現增價格尚未公告，募資將用於新增電子化學品產線及興建危險品冷藏倉庫。
永光今年電子化學品國際代工業務放大，自研產品也有所進展，並新建光阻新產線，以支應客戶需求。
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