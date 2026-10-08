永光營收／9月7.72億元、年增24% 前三季累計64.78億元、年增12.98%

台塑集團總裁吳嘉昭在台北紡織展表示，石化業景氣明年有望改善，集團營運有望優於今年。主要原因有二，一是中國大陸大型石化產能已無法繼續擴建，二是認為2027年需求量有望稍微回溫。台塑昨日股價漲停後，8日再度大漲，盤中一度攻上82.4元，隨後漲多賣壓出籠，股價壓回80元附近，仍大漲逾7%，成交量破18萬張，為今年1月底以來最大量。

2026-10-08 11:38