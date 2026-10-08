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鈺祥營收／9月3.1億元續創單月新高 送件申請股票上市

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
鈺祥企業。圖／翻攝自鈺祥官網
鈺祥企業。圖／翻攝自鈺祥官網

鈺祥（7909）今年9月合併營收3.1億元，月增1%，年大增101.9%，連續六個月創單月新高。第3季合併營收9.02億元，季增35.1%，年大增110.5%，刷新單季新高。累計今年前九個月合併營收20.86億元，年增74%，寫同期新高。

先進製程微污染防治（AMC）濾網龍頭鈺祥表示，已於10月6日正式向臺灣證券交易所遞件申請股票上市（IPO），將由興櫃邁向集中市場，締造企業發展的關鍵里程碑。

展望未來，鈺祥將緊扣全球晶圓代工龍頭於2奈米及埃米世代的全球擴建步伐，深化「潔淨空氣訂閱制（CaaS）」並加速拓展液體過濾第二成長曲線，以逾80%的先進製程超高市占率持續展現營運槓桿效益，並貫徹50–70%高配息率與季配息政策，持續為全體股東創造長遠的投資價值。

鈺祥今年3月登錄興櫃，營運動能持續升溫，並於登錄興櫃滿六個月後送件，規劃於2027年第1季掛牌上市（實際時程依主管機關審查進度而定）。

鈺祥表示，轉集中市場上市除能顯著提升國際品牌能見度、深化公司治理與資訊透明度外，未來亦將善用資本市場資源，擴充高階一次性與再生型濾網產能、強化液體過濾研發，並配合晶圓龍頭客戶全球建廠腳步布建在地化服務據點。

營收 股票 興櫃

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