快訊

北一女、台大畢業！她當國中老師1個月崩潰：回家哭了很久

台積壓盤…台股盤中跌破五日線 法人：雙十連假前夕台股量縮高檔震盪

新聞幕後／松機遷移曝推動時機？這些條件都一一浮現

聽新聞
0:00 / 0:00

汎瑋材料營收／9月1.33億元 9月、第3季、前九月三創同期新高

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

電子機能材料業者汎瑋材料（6967）公告9月營收1.33億元，月減0.44％、年增5.56％；第3季合併營收達新台幣4.18億元，季減 5.23％、年增 8.29％；前三季累計營收新台幣12.38億元，年增20.84％。9月、第3季、累計前三季營收均創歷年同期新高。展望2026年第4季，公司維持審慎樂觀看法。

公司指出，應用於工業電腦及AI伺服器相關領域產品出貨倍增，加上3M經銷業務也有所成長，雙雙帶動營收。此外，越南廠已承接新訂單，預計於第4季季末放量。

汎瑋材料觀察，目前全球 AI伺服器需求強勁增長，帶動整體產業鏈進入新一輪升級周期。但同時地緣政治與美國製造政策也正快速改寫全球科技供應鏈版圖，使產業朝向「全球在地化」布局發展。

面對以上趨勢，汎瑋材料指出，公司憑藉「區域供應」的跨國韌性供應網，除台灣與大陸生產基地外，亦持續強化東南亞（越南、馬來西亞）布局，以靈活的供貨彈性與全球在地化支援能力，成功承接供應鏈轉移帶來的新訂單，主要涵蓋筆記型電腦、智慧家電等應用，預計今年第4季末後陸續放量，帶動相關產品出貨與營收貢獻同步提升。

汎瑋材料表示，隨著客戶持續擴大在亞洲區域的產能配置，公司將持續深化全球在地化供應布局，透過多區域生產與供應鏈整合優勢，提升客戶導入意願及長期合作深度，進一步掌握供應鏈移轉所帶來的市場商機。

展望下半年，汎瑋材料維持審慎樂觀。除持續深耕 AI 伺服器、HPC 及智慧家電等既有高階應用市場，也將進一步掌握下一波 AI 硬體升級商機，積極將既有高可靠度、高導熱及EMI防護材料技術，延伸至更多新興終端應用。並透過全球在地化供應布局與材料技術整合優勢，加速拓展高附加價值應用市場。

汎瑋 營收 材料

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

騰輝衝上新天價505元 9月營收首次突破10億元創高

中美晶前三季營收613.8億元創新高 環球晶新潟廠單月、單季雙創高

樺漢營收／9月177億元、月增14.7% 創單月歷史新高

雷笛克營收／9月、第3季雙創新高 車用光學、AI Server雙引擎發力

相關新聞

台積電營收／9月逾5,118億元 創歷年同期新高 優於法人第3季預期

台積電（2330）8日公佈2026年9月營收報告。2026年9月合併營收約為新台幣5,118億5,700萬元，較上月減少了0.6%，較去年同期增加了54.6%，仍創歷年同期新高。台積電累計2026年1至9月營收約為新台幣3兆8,987億2,700萬元，較去年同期增加了41.1%，也是歷來最佳。

台積電營收／9月5,118億元年增54.6% 第3季、前三季同步改寫新高

台積電（2330）今（8）日公布2026年9月合併營收5,118億5,700萬元，月減0.6%、年增54.6%；第3季營收合計1兆4,942億4,600萬元，季增17.6%、年增51%，創歷年單季新高。

台積電9月營收今揭曉 早盤股價跌近1%

台積電（2330）今（8）日盤中走弱，上午11時左右股價報2,560元，下跌25元、跌幅0.97%。公司預計公布9月營收，市場將關注單月是否續創新高，以及第3季營收能否超越法說會財測上緣。

石化業景氣明年有望改善！台塑爆出18萬張大量、衝上80元

台塑集團總裁吳嘉昭在台北紡織展表示，石化業景氣明年有望改善，集團營運有望優於今年。主要原因有二，一是中國大陸大型石化產能已無法繼續擴建，二是認為2027年需求量有望稍微回溫。台塑昨日股價漲停後，8日再度大漲，盤中一度攻上82.4元，隨後漲多賣壓出籠，股價壓回80元附近，仍大漲逾7%，成交量破18萬張，為今年1月底以來最大量。

虛驚一場！股王信驊跌停後急拉 外資如何看 Marvell 威脅？

股王信驊（5274）8日股價開低後一度摜至跌停15,975元，失守季線及1.6萬元關卡；所幸，9:40過後承接買盤回流，目前跌幅收斂至約4%，站回17000元關卡之上。市場聚焦Marvell切入AI基礎設施管理晶片，是否衝擊信驊BMC霸主地位，不過外資認為，兩者目前定位不同，短期反而有望擴大AI基礎設施管理市場。

台積目標價 外資最高喊4,410

台積電法說會前，麥格理證券昨（7）日將台積電目標價調高至4,410元，居目前內外資最高，市場持續聚焦台積電法說會釋出的最新展望。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。