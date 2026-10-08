台積電9月營收今揭曉 早盤股價跌近1%

台積電（2330）今（8）日盤中走弱，上午11時左右股價報2,560元，下跌25元、跌幅0.97%。公司預計公布9月營收，市場將關注單月是否續創新高，以及第3季營收能否超越法說會財測上緣。

台積電第2季法說預估，第3季美元營收介於446億至458億美元，換算匯率假設為1美元兌新台幣32元，財測區間約為新台幣1兆4,272億至1兆4,656億元。7、8月營收合計為9,823億8,600萬元，據此推算，9月營收須超過約4,832億元，第3季營收才會高於財測上緣；若以財測中間值估算，9月營收約需達4,640億元。

短線股價回檔之際，營收與需求動能仍是觀察台積電基本面的重點。除了今天公布的月營收，市場下週也將聚焦公司第3季法說，關注AI需求、全年營收展望及後續產能規畫。台積電將於15日召開第3季法說會。