記憶體突圍！美光台廠取得罷工權為南亞科法說鋪紅毯、廣穎績優飆漲停

台灣美光桃園工會取得罷工權，記憶體供給疑慮升溫，南亞科（2408）8日盤中一度衝上537元、漲近4.5%，成交值超越台積電（2330）登上台股第一；績優生廣穎（4973）同步跳空漲停，超過5,000張買單排隊，記憶體族群成盤面焦點之一。

台灣美光桃園工會已依法取得罷工權，但目前尚未宣布實際罷工，後續影響仍取決於罷工規模與持續時間。由於台灣占美光DRAM產能逾六成，若未來發生大規模停工，可能進一步收緊全球DRAM供給，市場也開始關注南亞科、華邦電（2344）等台系DRAM廠的替代供給機會。

以美光約占全球DRAM市場25%、台灣占其DRAM產能逾六成估算，若台灣產線全面且持續停擺，理論上可能牽動全球逾15%的DRAM供給。不過，這僅為靜態估算，實際衝擊仍須視罷工規模、持續時間、業者庫存及供應鏈調度而定；台廠是否能實際承接轉單，也取決於客戶認證、產品規格及產能利用率。

回到盤面，南亞科8日以522元開高，盤中最高537元，漲幅一度接近4.5%，收復5日線，成交值更超越台積電，躍居台股第一，並躋身台股漲點貢獻前三名，帶動力積電（6770）、群聯（8299）、十銓（4967）等記憶體股同步上漲。

其中，廣穎（4973）表現尤其亮眼，股價跳空漲停鎖在149元，漲停價仍有逾5000張買單排隊。基本面方面，廣穎9月營收13.06億元，月增30.42%、年增277.7%，創單月新高；第3季營收33.16億元，季增35.57%、年增2.35倍，同創單季新高；前3季累計78.39億元，年增151.63%。

記憶體景氣強勢也獲三星電子最新財報印證。三星第3季營業利益初估達107.4兆韓元，較去年同期暴增逾8倍，雖略低於市場預期的108.7兆韓元，仍創新高；Counterpoint Research並將第3季DRAM價格季增幅預估由5%至10%上修至10%至20%，顯示AI伺服器需求強勁，客戶提前下單也推升供應商議價能力。

接下來市場焦點將轉向南亞科12日第3季法說會，除了第3季獲利表現，DRAM報價、客戶需求、產能擴充及第4季展望都將受到關注。在美光供給疑慮升溫、三星獲利創高的背景下，南亞科對後續價格與供需的說法，將成為記憶體族群行情能否延續的重要觀察指標。