石化業景氣明年有望改善！台塑爆出18萬張大量、衝上80元

台塑集團總裁吳嘉昭在台北紡織展表示，石化業景氣明年有望改善，集團營運有望優於今年。主要原因有二，一是中國大陸大型石化產能已無法繼續擴建，二是認為2027年需求量有望稍微回溫。台塑昨日股價漲停後，8日再度大漲，盤中一度攻上82.4元，隨後漲多賣壓出籠，股價壓回80元附近，仍大漲逾7%，成交量破18萬張，為今年1月底以來最大量。

吳嘉昭指出，今年上半年石化產業已出現部分復甦跡象，但力道仍不強勁，預期明年營運將比今年更好。

法人對第4季看法也較為正面，法人指出，隨邁入第4季傳統消費與工業備貨旺季，PE、PP及PVC的買氣回溫，同時，中國大陸集中於9至10月展開例行性裝置檢修，整體供給量預估減少約8%至10%，提升塑化廠商的產品議價能力。

不過業者看法相對保守，認為全球通膨讓下游需求放緩，相關影響可能延續至年底；加上中國大陸房地產開工率下滑，影響PVC等產品需求，傳統旺季表現仍有壓力。

台塑最讓人眼睛一亮的是轉投資獲利，台塑轉投資台塑化（6505）受惠煉油利差強勁及開工率提升，預期貢獻獲利將大幅季增，由於台塑化獲利挹注，法人分別上調第3、4季台塑獲利18.7%與35.9%。同時台塑因持有南亞（1303）、南亞科（2408），預期2027年認列現金股利將大幅增加，市場預估今年每股純益（EPS）上看 4.4元。

台塑股價最高處及82.4元，創下近3年新高，成交量也為今年1月底以來最大。籌碼方面，昨日三大法人同步大幅買超，外資買逾3.5萬張，投信一口氣買破萬張，自營商也買超近兩千張，是否為換手量，值得關注。