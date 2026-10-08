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這檔生技股9月營收大增逾七成！股價盤中漲逾5%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

ABC-KY（6598）9月營收大增逾七成，激勵8日股價走揚，盤中一度來到28.1元，漲幅達5.05%。ABC（瑞磁）表示，北美實驗室客戶正積極為流感季備戰，呼吸道檢測需求升溫；法人看好新客戶導入與季節性需求雙重動能，可望進一步挹注第4季營運。

ABC昨日公告9月營收7,722.4萬元，年增73.65%；第3季營收1.84億元，年增49.51%；前三季營收6.12億元，年增70.58%。公司指出，今年市場開發成果及客戶需求提升，帶動出貨增加，是營收成長的主要原因。

瑞磁表示，近期大型實驗室客戶積極展開市場整併，將多家地區型實驗室與長照中心的檢體集中檢測，運用公司高通量、自動化的體外診斷方案處理檢體，也帶動業務範圍擴大。

法人分析，實驗室檢體集中化趨勢，有助於瑞磁20項呼吸道分子檢測套組及17項腸胃道分子檢測套組的市場需求。其中，腸胃道檢測需求逐年穩健成長，呼吸道檢測則以每年第4季及隔年第1季為旺季。今年隨新客戶加入，搭配流感季檢測需求增加，可望推升相關產品業績。

瑞磁深耕美國體外診斷市場，以「數位生物條碼」為核心平台，在動物健康檢測領域與愛德士合作，同時布局人體多元分子檢測套組及自動化檢測系統BioCode MDx-3000。相關產品已取得美國食品藥物管理局（FDA）上市許可，並打入多家美國全國性實驗室。

產品開發方面，瑞磁表示，正積極開發「20＋1」項呼吸道分子檢測套組進階版，規劃將新冠病毒檢測整合至既有套組，再申請美國FDA上市許可。未來若順利取得許可，將可擴大檢測涵蓋範圍，協助客戶優化檢測流程，進一步拓展市場。

營收 生技股 漲幅

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