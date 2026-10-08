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虛驚一場！股王信驊跌停後急拉 外資如何看 Marvell 威脅？

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照
信驊董事長林鴻明。聯合報系資料照

股王信驊（5274）8日股價開低後一度摜至跌停15,975元，失守季線及1.6萬元關卡；所幸，9:40過後承接買盤回流，目前跌幅收斂至約4%，站回17000元關卡之上。市場聚焦Marvell切入AI基礎設施管理晶片，是否衝擊信驊BMC霸主地位，不過外資認為，兩者目前定位不同，短期反而有望擴大AI基礎設施管理市場。

Marvell日前於投資人日宣布推出新一代客製化AI基礎設施管理處理器，採用5奈米OCTEON IP，鎖定AI基礎設施管理工作負載，並已與多家超大規模雲端業者展開專案。Marvell宣稱，新處理器效能約為傳統伺服器BMC的1,000倍，也因此引發市場對信驊既有BMC市場地位的疑慮。

不過，歐系及美系外資出具的報告均認為，Marvell新產品與信驊BMC並非直接競爭。歐系外資指出，Marvell產品主要負責AI機櫃及叢集層級的遙測、監控與協調調度，更接近高效能控制平面處理器；信驊BMC則負責單一伺服器節點的監控與管理，兩者更偏向互補。

美系外資進一步認為，Marvell產品更接近IMC（基礎設施管理控制器），未來可能只需每數個AI叢集或機櫃配置一顆，並非每台伺服器都要部署。若要以IMC全面取代既有BMC，還涉及整個機櫃的硬體、管理架構及軟體重新設計，短期內並不容易發生，因此現階段較適合視為AI資料中心新增的管理運算層。

另一方面，信驊基本面仍維持強勁成長。9月合併營收16.36億元，連續11個月創單月新高，第3季營收47.86億元亦創單季新猷，前三季達118.04億元、年增77.73%。法人認為，缺料改善帶動BMC出貨放量，AI基礎設施需求仍是主要成長動能。

信驊除持續擴大BMC布局，也透過SMC多卡架構切入大型AI系統管理，並拓展PRoT平台安全晶片及I/O擴充晶片。公司並表示，明年訂單量可望較今年再有相當幅度成長，惟供應鏈與產能仍是主要挑戰。

展望後市，兩家外資仍維持正面看法，其中美系外資給予「優於大盤」評級、目標價2.4萬元；歐系外資則維持「買進」、目標價2.2萬元，顯示Marvell新品雖帶來市場想像空間，但目前尚不足以動搖信驊BMC核心競爭力。

信驊 外資 跌停

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