AI 紅利共享營建產業 國產建材9月營收月增14％穩站高崗

國產（2504）8日公布9月合併營收，受惠AI紅利加深，與源源不斷的全台科技廊道，帶旺周邊區域房市大建設，9月集團營收18.81億元，月增幅度高達14.49％，整體呈現相當穩健的營運態勢。

展望未來，國產建材集團根據全球AI浪潮來襲，以優勢布局、擇優出貨策略，不僅可以抵抗景氣波動、優化獲利能力，而且在「精緻砂石、精緻粉體」產品策略優勢上，創新研發的低碳混凝土產品也隨著熱烈需求進入高成長階段，全面供應全台科技廠辦大建設。

加上南科四期、龍科三期等各大新興科學園區，也在全台展開興建布局進程，都將長期帶旺集團上述獨家研發、且獲利可觀的高彈性模數等高端低碳混凝土的龐大出貨量，搶攻全台科技群山建廠商機。

國產表示，明年度中央政府總預算案出爐，因為全球AI紅利大幅增加的稅收，即將分享普發全民現金，台經院更分析指出撐起這股AI大建設的隱形產業「營建業」，其營業氣候點更逼近歷史高點，讓營建業同享這股一直爆發向上的AI紅利。

國產建材擁有全台最多座的混凝土廠，近年更以低碳高端混凝土研發優勢，與時俱進的國內外碳足跡認證，以及科技行控協同作業的大量澆築高供應力，成為AI科技大建設的最佳伙伴，除奠定科技群山快速建廠，也墊高國產建材越來越好的營運獲利優勢。

此外，隨著全球AI晶片龍頭NVIDIA輝達進駐「潤泰玉成大樓」，凱基人壽以206億元買下該潤泰玉成大樓，國產企業總部大型開發案，增益龐大潛在開發價值。該地段不但位於東區門戶精華軸心，還有台北國際電腦展（COMPUTEX）在南港展覽館盛大舉辦，吸引NVIDIA輝達、AMD超微等國際AI巨擘齊聚，加深南港成為AI全球新都心重鎮。

隨著國產建材實業企業總部已經完成上樑，距離2027年底完工進入倒數計時階段，加上南港商辦地產單價屢創新高，可望點亮資產活化鍍金版圖。

國產成立72年，至今累積了厚實的堅強營運與資產實力，全台擁有約44.7萬坪的土地資產，在各個重要的科學園區周邊，也都擁有龐大且價值不斐的土地資產！包括在內湖科舊宗段擁有1400坪科技工業區土地、在鄰近輝達海外總部規劃落腳北士科的關渡洲美平原，也擁有近2萬坪土地，加上於南科周邊的鄰近地區，更擁有2,000多坪且深具價值的土地與廠區資產，這些全台擁有的龐大土地資產，未來都會按階段性計畫進行資產活化策略，產生的潛在開發價值將不可限量。