家登營收／9月9.9億元創高 獲得韓系新廠2027年先進封裝載具訂單

家登（3680）8日公布2026年9月營收報告，集團合併總營收約為新台幣9.9億元，再創歷史單月新高，累計2026年1~9月營收已達68.85億元，與去年同期累積50.79億元相比成長36%。進入2026年最後衝刺階段，家登EUV POD及FOUP都來到出貨高峰期，家登全廠域全力備貨，挑戰全年最佳表現。

自2024年以來，家登秉持在載具領域專注專業之精神，全面投入資源開發先進封裝載具，搭配不同技術領域，與客戶合作研發全尺寸先進封裝載具，不僅符合SEMI規範，更貼近客戶需求。

此外經過長期測試，在全球各領域逐步創造實績，追求在台灣、大中華、南韓、美國等市場中脫穎而出，搶下第一波需求，而家登在這個月正式接到韓系大客戶新廠2027年之先進封裝載具大單，並會利用今年第4季完成pi-run及最終測試，明年正式出貨，家登也有信心在全球其他市場，陸續取得好消息，並在未來兩年放量出貨，挹注營收。

伴隨營收增長、產品組合優化，以及全球產能布局效益逐步顯現，家登毛利率表現穩健，帶動營業利益率及稅後純益率同步提升，整體財務結構大幅提升，達成「三率三升」的經營效能，展現家登在快速擴張的過程中依然維持營運穩定與韌性。

隨著EUV POD引領營收成長、晶圓載具提升市占、先進封裝載具逐步滲透市場，加上全球據點陸續擴產與在地化服務。