國巨營收連七月寫新高！9月達170億元 成長4.5%

被動元件大廠國巨*（2327）營運再寫登峰，受惠AI應用需求強勁、歐美客戶在暑假後恢復拉貨，9月營收170.68億元，月增4.5%、年增46.1%，連續七個月改寫新高，第3季營收也同步攻頂。國巨看好標準品與特殊品出貨齊揚，加上AI需求持續擴大，成為推升營運的主要動能。

國巨營收月月高，帶動第3季營收495.31億元，季增11.4%、年增49.7%，月、季營收雙創歷史新高；今年前九月營收1,321.54億元，年增36.3%。

國巨營收

國巨指出，9月營收成長來自AI相關應用需求持續強勁，加上歐洲、美國客戶拉貨力道恢復，標準品與特殊品出貨均穩定成長，各終端應用領域也維持溫和成長態勢。

執行長王淡如先前於法說會表示，下半年產業市況與需求相當強勁，6月底接單出貨比已攀升至2.2，部分AI運算、伺服器客戶為確保供貨，洽談長期供貨合約的意願提高，甚至願意支付溢價鎖定產能，當時就預期第3季標準品與特殊品產能利用率都將提高至九成以上。

法人分析，國巨今年第2季AI相關應用營收占比約16%，高於首季的13%至14%，需求由積層陶瓷電容（MLCC）、電阻，延伸至鉭質電容、磁性元件、電感及感測元件，工業應用復甦、車用需求回溫，也為營運增添柴火。

外資說明，AI伺服器對小型、高容值MLCC需求升溫，拉升產品單價與附加價值，且日韓大廠產能轉向高階產品，同時壓縮中低階供給，國巨*可望受惠供需趨緊，今年底至明年中低階產品價格及利潤將獲支撐。

法人點出，國巨先前啟動價格調整，部分客戶受既有合約限制，相關效益尚未完全反映，預期第4季將更明顯，搭配AI伺服器電源規格提升，帶動電容、電感及電阻用量增加，有助出貨及產品組合持續改善。