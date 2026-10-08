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國巨營收連七月寫新高！9月達170億元 成長4.5%

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
國巨董事長陳泰銘。 路透
國巨董事長陳泰銘。 路透

被動元件大廠國巨*（2327）營運再寫登峰，受惠AI應用需求強勁、歐美客戶在暑假後恢復拉貨，9月營收170.68億元，月增4.5%、年增46.1%，連續七個月改寫新高，第3季營收也同步攻頂。國巨看好標準品與特殊品出貨齊揚，加上AI需求持續擴大，成為推升營運的主要動能。

國巨營收月月高，帶動第3季營收495.31億元，季增11.4%、年增49.7%，月、季營收雙創歷史新高；今年前九月營收1,321.54億元，年增36.3%。

國巨營收
國巨營收

國巨指出，9月營收成長來自AI相關應用需求持續強勁，加上歐洲、美國客戶拉貨力道恢復，標準品與特殊品出貨均穩定成長，各終端應用領域也維持溫和成長態勢。

執行長王淡如先前於法說會表示，下半年產業市況與需求相當強勁，6月底接單出貨比已攀升至2.2，部分AI運算、伺服器客戶為確保供貨，洽談長期供貨合約的意願提高，甚至願意支付溢價鎖定產能，當時就預期第3季標準品與特殊品產能利用率都將提高至九成以上。

法人分析，國巨今年第2季AI相關應用營收占比約16%，高於首季的13%至14%，需求由積層陶瓷電容（MLCC）、電阻，延伸至鉭質電容、磁性元件、電感及感測元件，工業應用復甦、車用需求回溫，也為營運增添柴火。

外資說明，AI伺服器對小型、高容值MLCC需求升溫，拉升產品單價與附加價值，且日韓大廠產能轉向高階產品，同時壓縮中低階供給，國巨*可望受惠供需趨緊，今年底至明年中低階產品價格及利潤將獲支撐。

法人點出，國巨先前啟動價格調整，部分客戶受既有合約限制，相關效益尚未完全反映，預期第4季將更明顯，搭配AI伺服器電源規格提升，帶動電容、電感及電阻用量增加，有助出貨及產品組合持續改善。

國巨 營收 歐美

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散熱三雄Q3營收攻頂

散熱三雄昨（7）日公布9月營收，以奇鋐（3017）210.18億元再創歷史新高，表現最亮眼，月增7.89%；雙鴻為28.84億元、健策為30.54億元，分別月減8.19%、5.32%，仍為同期新高。整體來看，三雄第3季營收同步改寫單季新猷，反映AI市況強勁。

廣達單季營收二度突破兆元

代工大廠廣達昨（7）日公布9月合併營收3,253億元，月減23.3％，年增76.7％，為歷史同期新高，第3季合併營收達1.12兆元，寫下單季新高，第二度突破兆元。廣達指出，AI伺服器出貨動能維持預期，預估今年伺服器營收將達年成長三位數。

精誠9月合併營收月增41% 接單動能熱

資訊服務大廠精誠（6214）昨（7）日公布9月合併營收83.72億元，創歷史單月新高，月增41.9％，年增55.7％；第3季合併營收190.17億元，改寫單季新猷，季增23.5％，年增84.8％；前三季合併營收463.85億元，年增42.3％。

富世達9月營收月增5% 毛利率看增

富世達（6805）昨（7）日公布9月營收16.13億元，創單月歷史新高，月增5.5%，年增32.17%；第3季營收45億元，同改單季新猷，季增20.3%，年增26%；前三季營收124.25億元，同期最佳，年增47.26%。

樺漢寫「三高」 研華也亮眼

工業電腦族群今年訂單需求強勁，樺漢（6414）、研華昨（7）日公布9月營收，分別寫下單月新高及次高。樺漢受惠工業物聯網及智慧工廠與廠務業務增長，單月營收177.55億元，月增14.7%、年增45.3%，單月、第3季及前三季營收全登頂。

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