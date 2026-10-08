廣達單季營收二度突破兆元

代工大廠廣達（2382）昨（7）日公布9月合併營收3,253億元，月減23.3％，年增76.7％，為歷史同期新高，第3季合併營收達1.12兆元，寫下單季新高，第二度突破兆元。廣達指出，AI伺服器出貨動能維持預期，預估今年伺服器營收將達年成長三位數。

廣達公告9月合併營收達3,253億元、月減23.3％，為歷史同期新高，年增76.7％，第3季合併營收1.12兆元、季增7.6％、年成長125％。累計今年前三季合併營收2.96兆元、年增99.4％，刷新同期新高。

觀察出貨表現，廣達9月筆電出貨量為420萬台、月成長約六成，累計第3季筆電出貨量達960萬台，不過仍低於第2季的1,150萬台，9月出貨回溫主要是季底庫存調節及拉貨效應，不過終端需求依舊預估全年將減少雙位數水準。

至於AI伺服器表現上，客戶展望維持不變，維持全年伺服器業績將可望達到三位數的成長力道。