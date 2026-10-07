快訊

美股早盤／四大指數全倒 10年、30年期美債殖利率同飆至24年來最高

八點檔都不敢這樣演！富婆遭孽子擄走送養老院 關鐵籠房如牲畜

朱海君獨扛家計身形暴瘦 張秀卿心疼相擁「妳未來一定可以取代我」

聽新聞
0:00 / 0:00

喬山營收／9月55.5億元、年增17.1%再創同期新高 美家用市場強勁成長

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
圖為喬山越南北寧廠。記者宋健生／攝影
圖為喬山越南北寧廠。記者宋健生／攝影

全球商用健身器材製造龍頭喬山（1736）公布9月合併營收55.5億元，月增14.7%、年增17.1%，為連續13個月呈年增走勢；累計前三季合併營收400.34億元、年增14.5%，單月及累計營收續創歷史同期新高。

其中，第3季合併營收149.76億元，季增12.9%、年增24.2%，亦創單季同期新高。時序進入第4季傳統出貨旺季，隨著訂單能見度維持良好，出貨動能加速啟動，法人估，第4季單季有望再創單季營收歷史新高。

喬山指出，在通路表現方面，以美國家用市場最為亮眼，年增率達四成，無論大型量販通路或電商通路皆展現強勁成長動能，其中家用健身品牌BowFlex更有高達45%的年增幅；此外，商用市場整體亦維持雙位數年成長，全球市場布局持續深化。

喬山表示，受惠於全球健身器材市場需求成長熱絡，大型連鎖健身房客戶持續擴展據點，加上飯店、企業健身中心及高端住宅市場拓展順利，帶動公司營收穩健攀升，營運規模持續擴大。

近期，喬山英國子公司完成五星級酒店The Landmark London全新健身房的設備建置，展現喬山在高端商用市場的產品實力與整合能力。

隨著商用市場持續拓展，喬山持續完善產品布局，涵蓋入門、中階至高階不同價格帶，分別以Vision、Matrix及ONYX等產品系列滿足不同市場與客戶需求，建立完整且多元的產品線，提供客戶一站式的產品選擇。

另為滿足長期成長需求，喬山規劃的越南二廠已於8月初落成啟用，主要生產商用市場跑步機、橢圓機、心肺交叉訓練機、飛輪、重訓設備及相關零組件，預估年產值可達4億美元，將成為支援全球市場的重要製造基地。

展望今年，法人表示，喬山在美國退稅款資金挹注，財務體質與營運策略雙雙到位；隨著越南北寧廠啟用，加上下半年歐美節慶旺季陸續報到，喬山全年的營收與獲利有望續創新高。

喬山 營收 市場

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國巨營收／9月170億元 月增4.5%、年增46.1% 連7月創單月新高

健喬營收／9月7.4億元、年增38.6% 秋冬旺季與新品助攻全年成長動能

倚天酷碁營收／9月6.75億元、年增98.9% 創歷史新高

威宏營收／連四個月破8億元 第3季25億元創單季新高 包袋訂單強力挹注

相關新聞

台積電法說前目標價先噴！麥格理喊4,410元、創內外資最高價

台積電（2330）法說會前夕，再獲一家外資券商加碼！麥格理證券最新將台積電目標價調高至4,410元，創下目前內外資最高目標價，市場持續聚焦台積電法說會釋出的最新展望。

旺宏9月營收續站穩80億元之上 續創單月新高

記憶體缺貨效應推升旺宏（2337）9月營收衝破80億元，達到83.67億元，月增2.7%，連二個月站穩80億元之上，續創單月新高，年增加188.2%。

愛山林營收／9月32.61億元、年增238％ 創單月歷史新高

愛山林（2540）7日公布，9月營收32.61億元，年增238.7％，創下單月歷史新高；累計今年前三季營收96.15億元，年增1.73%。

喬山營收／9月55.5億元、年增17.1%再創同期新高 美家用市場強勁成長

全球商用健身器材製造龍頭喬山（1736）公布9月合併營收55.5億元，月增14.7%、年增17.1%，為連續13個月呈年增走勢；累計前三季合併營收400.34億元、年增14.5%，單月及累計營收續創歷史同期新高。

中美晶前三季營收613.8億元創新高 環球晶新潟廠單月、單季雙創高

中美晶（5483）7日公布9月合併營收71.64億元，月增6.67%、年減5.61%；第3季合併營收208.79億元，季減1.14%、年增9.41%，為歷年同期次高。累計前三季營收突破600億元，達613.8億元，改寫歷年同期紀錄。

國巨營收／9月170億元 月增4.5%、年增46.1% 連7月創單月新高

被動元件大廠國巨*（2327）7日公布9月合併營收為170.68億元，月增4.5%、年增46.1%，再創下單月營收歷史新高，已連續7個月創下新高；第3季合併營收為495.31億元，較上一季增加11.4%，並較去年同期增加49.7%，同創下單季營收歷史新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。