大井泵浦營收／9月1.43億元、年增7.8% AI伺服器與資料中心散熱需求升

大井泵浦（6982）公布9月合併營收1.43億元、年增7.8%；累計前九月合併營收14.08億元、年增16.4%。大井前三季營收表現穩健擴張，除了傳統本業需求回溫，高雄新廠產能與高毛利科技水泵拉貨動能逐步發酵，均帶動整體業績向上成長。

大井今年營運展望樂觀，主要受惠於民生與工業需求回溫，以及搭上AI伺服器液冷散熱的爆發性成長。

大井近幾年積極轉型布局高毛利的科技水泵，受惠於AI伺服器與資料中心液冷散熱（如CDU機櫃內外及浸沒式冷卻系統）需求強勁，其科技水泵營收占比今年中已迅速突破7%以上。

大井原先預計花費三年時間，將科技水泵營收占比提升至10%，但在拉貨動能超出預期下，該目標有望在今年底達陣，成為提升公司獲利結構的關鍵引擎。

因應未來訂單需求，大井新建的高雄路竹環球廠已於去年底落成，新廠導入高度智慧化設備與倉儲系統，強化供應鏈管理與生產效率，並保留產能彈性以應對未來可能的急單。

另外，大井也與國內多家重要模組/組裝、散熱大廠接洽，並持續供貨給既有客戶，同時延展下一世代In rack CDU的科技水泵。法人估，2027年AI伺服冷卻市場需求維持暢旺，可望帶動大井訂單及出貨穩健放量。