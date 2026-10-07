快訊

美股早盤／四大指數全倒 10年、30年期美債殖利率同飆至24年來最高

八點檔都不敢這樣演！富婆遭孽子擄走送養老院 關鐵籠房如牲畜

朱海君獨扛家計身形暴瘦 張秀卿心疼相擁「妳未來一定可以取代我」

聽新聞
0:00 / 0:00

大井泵浦營收／9月1.43億元、年增7.8% AI伺服器與資料中心散熱需求升

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

大井泵浦（6982）公布9月合併營收1.43億元、年增7.8%；累計前九月合併營收14.08億元、年增16.4%。大井前三季營收表現穩健擴張，除了傳統本業需求回溫，高雄新廠產能與高毛利科技水泵拉貨動能逐步發酵，均帶動整體業績向上成長。

大井今年營運展望樂觀，主要受惠於民生與工業需求回溫，以及搭上AI伺服器液冷散熱的爆發性成長。

大井近幾年積極轉型布局高毛利的科技水泵，受惠於AI伺服器與資料中心液冷散熱（如CDU機櫃內外及浸沒式冷卻系統）需求強勁，其科技水泵營收占比今年中已迅速突破7%以上。

大井原先預計花費三年時間，將科技水泵營收占比提升至10%，但在拉貨動能超出預期下，該目標有望在今年底達陣，成為提升公司獲利結構的關鍵引擎。

因應未來訂單需求，大井新建的高雄路竹環球廠已於去年底落成，新廠導入高度智慧化設備與倉儲系統，強化供應鏈管理與生產效率，並保留產能彈性以應對未來可能的急單。

另外，大井也與國內多家重要模組/組裝、散熱大廠接洽，並持續供貨給既有客戶，同時延展下一世代In rack CDU的科技水泵。法人估，2027年AI伺服冷卻市場需求維持暢旺，可望帶動大井訂單及出貨穩健放量。

營收 伺服器 布局

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

雷笛克營收／9月、第3季雙創新高 車用光學、AI Server雙引擎發力

系統電營收／9月3.67億元、年增17.87% 連三個月創新高

十銓科技9月營收40.81億元 寫單月歷史次高

中菲行9月營收年增47% 三業務熱轉

相關新聞

台積電法說前目標價先噴！麥格理喊4,410元、創內外資最高價

台積電（2330）法說會前夕，再獲一家外資券商加碼！麥格理證券最新將台積電目標價調高至4,410元，創下目前內外資最高目標價，市場持續聚焦台積電法說會釋出的最新展望。

旺宏9月營收續站穩80億元之上 續創單月新高

記憶體缺貨效應推升旺宏（2337）9月營收衝破80億元，達到83.67億元，月增2.7%，連二個月站穩80億元之上，續創單月新高，年增加188.2%。

愛山林營收／9月32.61億元、年增238％ 創單月歷史新高

愛山林（2540）7日公布，9月營收32.61億元，年增238.7％，創下單月歷史新高；累計今年前三季營收96.15億元，年增1.73%。

喬山營收／9月55.5億元、年增17.1%再創同期新高 美家用市場強勁成長

全球商用健身器材製造龍頭喬山（1736）公布9月合併營收55.5億元，月增14.7%、年增17.1%，為連續13個月呈年增走勢；累計前三季合併營收400.34億元、年增14.5%，單月及累計營收續創歷史同期新高。

中美晶前三季營收613.8億元創新高 環球晶新潟廠單月、單季雙創高

中美晶（5483）7日公布9月合併營收71.64億元，月增6.67%、年減5.61%；第3季合併營收208.79億元，季減1.14%、年增9.41%，為歷年同期次高。累計前三季營收突破600億元，達613.8億元，改寫歷年同期紀錄。

國巨營收／9月170億元 月增4.5%、年增46.1% 連7月創單月新高

被動元件大廠國巨*（2327）7日公布9月合併營收為170.68億元，月增4.5%、年增46.1%，再創下單月營收歷史新高，已連續7個月創下新高；第3季合併營收為495.31億元，較上一季增加11.4%，並較去年同期增加49.7%，同創下單季營收歷史新高紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。