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櫻花營收／9月8.5億元、年減5.9% 第3季26.3億元、年增3.2%
廚衛電領導品牌台灣櫻花（9911）公布9月合併營收為8.5億元，月減2%、年減5.9%；第3季合併營收26.3億元，季增1.7%、年增3.2%；累計前九月合併營收81.27億元，年增5.3%，續創同期新高，整體營運維持穩健擴張態勢。
台灣櫻花表示，廚衛電事業9月營收較去年同期減少8%，主要受同期熱水器新品上市鋪貨基期高，及本期受到零售經銷通路尚在消化前波備貨庫存所致。
在既有家庭換購需求支撐下，整體重點產品仍維持成長，9月AI智能產品銷量較去年同期成長8%，淨水主機銷量成長5%，濾心耗材銷額則成長28%。
台灣櫻花強調，公司持續推動AI Kitchen智慧化與高階產品升級，並隨淨水設備安裝基數擴大，帶動後續濾心更換需求，透過高階產品與耗材服務持續優化產品組合，深化既有家庭客戶經營。
至於整體家居事業方面，9月營收較去年同期成長9%，主要受惠於前期簽約建案陸續進入交付階段，帶動營收成長。
公司持續透過「HOME in O.N.E」策略串聯廚衛電、整體廚房與居家空間服務，並深化與建商客戶合作，在新屋交付階段即建立設備與服務關係，進一步延伸後續換購、升級及跨品類需求，持續擴大單一家庭的長期服務價值。
展望未來，受惠廚衛電換購需求維持穩定、AI Kitchen在建案與零售市場滲透率持續攀升，加上淨水耗材經常性收入逐步累積與整體家居建案出貨持續推進，多元成長引擎的綜效逐步顯現，公司對全年營運規模再突破，維持正面樂觀看法。
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