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威宏營收／連四個月破8億元！第3季25億元創單季新高 包袋訂單強力挹注

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公布9月合併營收為8.51億元、年增45.3%，創下連續四個月突破8億元表現，主要受惠於輕奢、運動與電商物流相關包袋訂單拉貨動能升溫，調整訂單節奏有效淡化開發季度空缺產能。

威宏累計前三季合併營收68.49億元、年增16.1%，續創同期新高；第3季單季合併營收25.21億元，季增7.6%、年增30.1%，則創下單季營收歷史新高。

威宏表示，輕奢精品與商務行李箱產品的汰舊換新需求持續熱絡，隨終端品牌客戶陸續推出2027年春夏季新款與改款包袋，品牌商加速實體店面鋪貨動能，公司將積極安排加班及適時擴增產線，全力滿足訂單日益增長的需求，確保出貨順暢無虞。

在運動事業群方面，根據美國高爾夫基金會（NGF）統計顯示，今年前八月美國高爾夫下場打球場數較去年同期溫和增長1.1%，其中新手及女性參與人數均顯著成長。

威宏表示，新興群體較注重運動包袋設計時尚及功能性，而越南德御具備成熟的包袋生產製程，公司與國際一線品牌客戶保持緊密合作多年，對訂單掌握度較高，現已啟動加班機制因應，並積極評估越南擴廠計畫，以擴增新產能。

威宏對全年營運展望維持審慎樂觀態度，隨著下半年傳統消費旺季來臨，歐美節慶及百貨公司周年慶等檔期，預期將進一步刺激終端消費動能。

威宏表示，集團將持續發揮跨國製造與彈性生產的競爭優勢，深化品牌客戶合作關係，在生產效率隨學習曲線提升及規模效益逐步顯現下，獲利結構將持續優化，全年營運可望維持穩健成長態勢。

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