華碩顯示器業務 今年估成長一成

華碩（2357）衝刺顯示器業務，全球副總裁暨顯示器事業部總經理邱耀輝認為，儘管今年全球顯示器產業出貨量可能衰退，但華碩預期今年顯示器出貨年增一成，OLED機種銷售動能強勁，相關機種今年出貨量已翻倍，占整體顯w示器業務營收比重達兩成。

從全球顯示器產業趨勢來看，邱耀輝分析，IC、記憶體短缺影響整個產業，上半年廠商多有零組件庫存因應，但第3季後料況轉趨嚴峻，部分IC如面板IC、Scaler IC到料時程拉長一倍。

研調機構預估，今年全球顯示器出貨量將衰退2~5%。邱耀輝認為，上半年因有PC提前拉貨潮帶動，同步拉抬顯示器銷量，但下半年需求較受影響。

細分來看，高階市場仍有需求，主要是這塊消費對產品價格敏感度較低，而低階產品影響較大，商用部分衰退則會較消費性產品明顯。