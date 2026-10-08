聽新聞
0:00 / 0:00
樺漢寫「三高」 研華也亮眼
工業電腦族群今年訂單需求強勁，樺漢（6414）、研華昨（7）日公布9月營收，分別寫下單月新高及次高。樺漢受惠工業物聯網及智慧工廠與廠務業務增長，單月營收177.55億元，月增14.7%、年增45.3%，單月、第3季及前三季營收全登頂。
樺漢今年第3季營收496.42億元，季增2.6%、年增47.7%；累計前三季營收達1,349.35億元，年增31.3%。
研華9月營收為107.49億元，月增3.2%、年增73.1%，為單月歷史次高、同期新高；第3季營收324.4億元，季增24.2%、年增82.5%，單季營收首度站上300億大關；累計前三季營收為789.52億元，年增49.1%，已超越去年全年709億元業績。
樺漢表示，目前集團在手訂單金額超過2,550億元，涵蓋工業物聯網、智慧軟體與方案，以及智慧工廠與廠務等業務領域。集團在組織研發、產品技術、供應鏈與製造與全球市場聚焦等各方面加速整合，提升實體AI營收與獲利。
三大事業體表現方面，工業物聯網業務9月營收受惠於全球實體AI應用解決方案成長，呈現強勁雙位數增長；智慧軟體與方案在智慧資安、交通、航太、與機器視覺等成長強勁，受處分業務與專案進度影響，9月營收年減；智慧工廠與廠務9月營收則持續受惠於半導體高科技廠務工程進度推進，9月營收強勁雙位數年增長。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。