樺漢寫「三高」 研華也亮眼

被動元件大廠國巨*營運再寫登峰，受惠AI應用需求強勁、歐美客戶在暑假後恢復拉貨，9月營收170.68億元，月增4.5%、年增46.1%，連續七個月改寫新高，第3季營收也同步攻頂。國巨看好標準品與特殊品出貨齊揚，加上AI需求持續擴大，成為推升營運的主要動能。

2026-10-08 01:36