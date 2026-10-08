三大集團股 強勢表態

台股昨（7）日受到市場追價動能縮減影響，震盪收小黑，盤面題材股輪流點火，台塑（1301）、華新、國巨*等三大集團股強勢表態，匯聚多頭人氣不墜，法人預期良性輪動格局不變，宜採低接不追高策略，持股汰弱留強。

國際油價趨於穩定、美國公債殖利率回落，緩解投資人部分疑慮，並將焦點轉向即將到來的財報季，美股四大指數延續漲勢，但台股昨日在短線漲幅已大及國慶連假將屆下，高檔獲利賣壓湧現，終止連五紅走勢。

盤面資金持續尋求獲利機會，其中，台塑、華新、國巨*等集團旗下個股吸引短多進駐，表現相當吸睛，台塑、台勝科、南亞、台塑化、華新科、新唐、華新、華邦電、國巨*、凱美、同欣電等強勢標的，逆勢上揚1.1%至9.9%不等。

台塑集團今年本業、業外均有所斬獲，持續上演轉機題材大戲，位階相對偏低的台塑昨日股價攻頂收75.4元，創波段高點，南亞受惠電子材料營收占比突破六成，明年營運可望明顯優於今年，股價漲7.1%收314元，改寫掛牌後歷史收盤新天價。

被動元件漲價題材持續發酵，加上本波漲勢相對落後，吸引市場買盤逢低進場，華新科昨日股價漲停收428元，帶動同集團的新唐、華新等挾量走高，至於另一被動元件大廠國巨*亦步亦趨，股價漲3.5%收647元。

展望後市，大型本國投顧認為，台股現階段由多方掌握發球權，並順利扭轉量價、KD指標背離結構，隨台積電等重量級法說登場，若營運展望拋出亮點，有利漲勢進一步延續，但需留意正乖離擴大、融資攀高、漲跌家數比下滑等變數，建議操作避免積極追價。